Бондарчук допустил, что ИИ может заменить живых актеров

Федор Бондарчук считает, что нейросети могут заменить живых актеров. Таким мнением режиссер поделился во время Международного форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу». Он рассказал, что если раньше еще мог отличить живого человека от ИИ-артиста, то теперь сделать это гораздо труднее.
«Выглядит очень убедительно и страшно. Заменят ли они актеров? Допускаю, что заменят», — заявил Бондарчук.
Однако режиссер подчеркнул, что не поддерживает использование искусственного интеллекта в этой части кинопроцесса. Он хочет видеть на экранах живых людей, прошедших классическую актерскую школу.
«В мире поднялся большой скандал, актерские гильдии сопротивляются этому и правильно делают. Возникают морально-этические вопросы, с кого списан этот характер? Если глаза будут Светланы Ходченковой, Сергея Безрукова, а говорить он будет с интонацией Сергея Бурунова, то почему так?» — поразмышлял Бондарчук.
Впрочем, во внедрении нейросетей в кинопроцесс режиссер видит и плюсы. По его словам, технологии упрощают техническую сторону кинопроизводства.
«Это удешевляет производство компьютерной графики. ИИ уже давно внедрен в монтажные программы. Если говорить про звук, тут мы тоже давно пользуемся ИИ».
