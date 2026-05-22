Бондарчук допустил, что ИИ может заменить живых актеров

Режиссер отметил, что не поддерживает этот тренд и хочет видеть в кино реальных людей
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Федор Бондарчук на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба
Федор Бондарчук на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба

Федор Бондарчук считает, что нейросети могут заменить живых актеров. Таким мнением режиссер поделился во время Международного форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу». Он рассказал, что если раньше еще мог отличить живого человека от ИИ-артиста, то теперь сделать это гораздо труднее. 

«Выглядит очень убедительно и страшно. Заменят ли они актеров? Допускаю, что заменят», — заявил Бондарчук.

Однако режиссер подчеркнул, что не поддерживает использование искусственного интеллекта в этой части кинопроцесса. Он хочет видеть на экранах живых людей, прошедших классическую актерскую школу.

«В мире поднялся большой скандал, актерские гильдии сопротивляются этому и правильно делают. Возникают морально-этические вопросы, с кого списан этот характер? Если глаза будут Светланы Ходченковой, Сергея Безрукова, а говорить он будет с интонацией Сергея Бурунова, то почему так?» — поразмышлял Бондарчук.

Федор Бондарчук на премьере сериала «Хроники русской революции», фото: пресс-служба

Впрочем, во внедрении нейросетей в кинопроцесс режиссер видит и плюсы. По его словам, технологии упрощают техническую сторону кинопроизводства.

«Это удешевляет производство компьютерной графики. ИИ уже давно внедрен в монтажные программы. Если говорить про звук, тут мы тоже давно пользуемся ИИ».

На этом же форуме Бондарчук поделился мнением о работе рибейтов в кино