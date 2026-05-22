Деми Мур удивила публику, кардинально сменив имидж. На красную дорожку 79-го Каннского кинофестиваля 63-летняя актриса вышла с новой прической — вместо привычных длинных локонов она выбрала каре до плеч с мягкими волнами, сообщает The People.
Поводом для выхода стала премьера фильма «Черный шар», которая прошла в четверг, 21 мая. Для этого вечера Мур выбрала длинное платье сапфирово-синего цвета от Self-Portrait. Наряд украшал крупный бант и короткий шлейф.
Как отмечается, этот эксклюзивный образ создал лично основатель и креативный директор бренда Хан Чонг. Работу выполнили в лондонском ателье британского модного дома. Завершили лук эффектное ожерелье и черные туфли на каблуке с открытой пяткой.