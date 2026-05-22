Сергей Жуков хотел бы, чтобы спектакль о войне «Ты у меня одна» показывали в кино

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Посвященный Великой Отечественной войне спектакль «Ты у меня одна», продюсером и автором музыки которого выступил лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков, завершит сезон в Московском Губернском театре (МГТ) 29 и 30 мая. В интервью ТАСС артист рассказал, что планирует расширить постановку на киноэкраны и школьные театры.
«В дальнейшем у нас есть мысли двигать эту историю в сторону школьных театров и в кино, чтобы ребята по всей стране могли сами поставить и сыграть эту историю, или увидеть ее на больших экранах», — рассказал собеседник агентства, подчеркнув что все показы спектакля в МГТ проходили с аншлагами.
Он добавил, что хочет, чтобы спектакль жил долго и его увидело как можно больше людей. «Мы специально выбирали тему, которая важна для всей страны — действие постановки происходит в годы Великой Отечественной войны. Важно, чтобы о тех событиях говорили с детьми, в семьях, школах», — отметил музыкант.
О постановке
По словам Жукова для этого спектакля он не только придумал идею и написал всю музыку, но и сам иногда выходил на сцену в небольшом камео. «Это совершенно новый для меня опыт, как и вообще опыт продюсирования в театре. Театр — это совершенно особенный мир. Доля продюсера — волноваться за все: за свет, звук, актеров, за реакцию зрителя, за пустые места в зале», — рассказал артист.
Постановка увидела свет 15 октября на сцене МГТ. Главного героя в спектакле играет сын Сергея, 15-летний Энджел Жуков. Помимо 15 новых песен к спектаклю снято несколько видеоклипов, что необычно для современной театральной сцены.