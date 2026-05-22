Как снимали сериал «Вне кампуса»: интересные факты о создании истории Ханны и Гаррета

Действие сериала «Вне кампуса» происходит в вымышленном университете Брайар. Где и как его снимали на самом деле — об этом расскажем в статье
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Вне кампуса»

Сериал «Вне кампуса» — романтическая мелодрама о студенческой жизни, первой любви и непростых отношениях, которые разворачиваются в стенах вымышленного университета Брайар. Проект основан на популярной серии романов канадской писательницы Эль Кеннеди. Автор не только одобрила экранизацию, но и присоединилась к работе над сериалом в качестве продюсера.

Премьера первого сезона состоялась в мае 2026 года, и еще до выхода первых эпизодов создатели подтвердили, что история получит продолжение. Во многом это связано с огромной популярностью книжного цикла и интересом зрителей к истории Ханны и Гаррета — одной из самых обсуждаемых пар в современных романтических сериалах.

Особенности съемочного процесса

Одна из ключевых задач сериала — не просто адаптировать роман, а создать портреты молодых людей, стремящихся понять себя и своих партнеров. Рассмотрим некоторые интересные моменты создания сериала «Вне кампуса».

Основной локацией стал Университет Британской Колумбии

Кадр из сериала «Вне кампуса» ​

Хотя действие сериала разворачивается в вымышленном университете Брайар, съемки проходили в вполне реальном Университете Британской Колумбии. Именно кампус UBC помог создать ту самую атмосферу американского колледжа — с просторными библиотеками, спортивными аренами и уютными студенческими пространствами.

В кадре можно заметить Главную библиотеку UBC, где снимали сцены учебных будней Ханны и ее друзей. А спортивный центр Дуга Митчелла Thunderbird использовали для эпизодов, связанных с хоккейной командой. Это место выбрали неслучайно: именно здесь базируются реальные команды UBC Thunderbirds, поэтому создателям сериала не пришлось искусственно воссоздавать атмосферу студенческого спорта — она уже существовала сама по себе.

Сцены матчей снимали на профессиональных аренах

Кадр из сериала «Вне кампуса»

Хоккей в сериале — не просто фон для романтической истории, а важная часть сюжета, поэтому к спортивным сценам создатели подошли особенно внимательно. Тренировки и матчи снимали на настоящих профессиональных ледовых аренах, где обычно играет местная хоккейная сборная. Благодаря этому сцены на льду выглядят максимально реалистично — с настоящей спортивной атмосферой, шумом трибун и динамикой профессиональных матчей.

Чтобы в кадре все смотрелось естественно, актерам пришлось пройти дополнительную подготовку. Исполнители ролей тренировались на льду, научились уверенно держаться в хоккейной экипировке и отрабатывали движения вместе с консультантами. Это помогло сделать игровые эпизоды более убедительными и избежать ощущения «постановочного» спорта.

Отдельные сцены снимали в студии звукозаписи

Создатели сериала постарались показать Ханну не только как студентку, но и как девушку, увлеченную музыкой. Поэтому в истории появились сцены в студиях звукозаписи и небольших концертных пространствах, где героиня работает над песнями и выступает перед публикой.

Эти эпизоды снимали в более камерной манере, делая ставку не на эффектную «глянцевую» картинку, а на ощущение живого творческого процесса. В кадре оставили много естественного света, рабочих деталей и эмоциональных моментов, чтобы музыкальная линия Ханны выглядела искренней и органично вписывалась в общую атмосферу сериала.

Актеры проходили тренировки

Кадр из сериала «Вне кампуса»

Чтобы сцены в сериале выглядели максимально достоверно, актерам пришлось серьезно готовиться к своим ролям. Исполнители, играющие хоккеистов, проходили тренировки на льду: учились уверенно кататься, держать стойку, взаимодействовать с клюшкой и отрабатывать игровые комбинации, чтобы в кадре выглядеть как настоящая команда.

Не меньше внимания уделили и музыкальной линии сериала. Актеры, задействованные в сценах с Ханной и ее выступлениями, занимались вокалом и работали с музыкальными инструментами. Такая подготовка помогла сделать сцены репетиций и выступлений более живыми и убедительными, без ощущения постановочной условности.

О чем сериал «Вне кампуса»

Кадр из сериала «Вне кампуса»

Действие разворачивается в Брайарском университете — месте, где пересекаются учеба, спорт и личные амбиции студентов. В центре истории — отличница и начинающая поп-исполнительница Ханна Уэллс, которая безнадежно влюблена в местную звезду футбола Джастина Кола. Проблема в том, что Джастин, занятый своей популярностью и спортивной карьерой, практически не обращает на нее внимания.

В попытке изменить ситуацию Ханна решается на рискованный шаг: она заключает соглашение с капитаном хоккейной команды Гарретом Грэхемом. Их план прост — Гаррет должен притвориться ее парнем и вызвать ревность у Джастина, а взамен Ханна поможет ему подтянуть учебу. Однако тщательно продуманная схема быстро выходит из-под контроля, и договор, начавшийся как взаимовыгодная сделка, постепенно превращается в нечто гораздо более сложное и личное.

