Сериал «Вне кампуса» — романтическая мелодрама о студенческой жизни, первой любви и непростых отношениях, которые разворачиваются в стенах вымышленного университета Брайар. Проект основан на популярной серии романов канадской писательницы Эль Кеннеди. Автор не только одобрила экранизацию, но и присоединилась к работе над сериалом в качестве продюсера.
Премьера первого сезона состоялась в мае 2026 года, и еще до выхода первых эпизодов создатели подтвердили, что история получит продолжение. Во многом это связано с огромной популярностью книжного цикла и интересом зрителей к истории Ханны и Гаррета — одной из самых обсуждаемых пар в современных романтических сериалах.
Особенности съемочного процесса
Одна из ключевых задач сериала — не просто адаптировать роман, а создать портреты молодых людей, стремящихся понять себя и своих партнеров. Рассмотрим некоторые интересные моменты создания сериала «Вне кампуса».
Основной локацией стал Университет Британской Колумбии
Хотя действие сериала разворачивается в вымышленном университете Брайар, съемки проходили в вполне реальном Университете Британской Колумбии. Именно кампус UBC помог создать ту самую атмосферу американского колледжа — с просторными библиотеками, спортивными аренами и уютными студенческими пространствами.
В кадре можно заметить Главную библиотеку UBC, где снимали сцены учебных будней Ханны и ее друзей. А спортивный центр Дуга Митчелла Thunderbird использовали для эпизодов, связанных с хоккейной командой. Это место выбрали неслучайно: именно здесь базируются реальные команды UBC Thunderbirds, поэтому создателям сериала не пришлось искусственно воссоздавать атмосферу студенческого спорта — она уже существовала сама по себе.
Сцены матчей снимали на профессиональных аренах
Хоккей в сериале — не просто фон для романтической истории, а важная часть сюжета, поэтому к спортивным сценам создатели подошли особенно внимательно. Тренировки и матчи снимали на настоящих профессиональных ледовых аренах, где обычно играет местная хоккейная сборная. Благодаря этому сцены на льду выглядят максимально реалистично — с настоящей спортивной атмосферой, шумом трибун и динамикой профессиональных матчей.
Чтобы в кадре все смотрелось естественно, актерам пришлось пройти дополнительную подготовку. Исполнители ролей тренировались на льду, научились уверенно держаться в хоккейной экипировке и отрабатывали движения вместе с консультантами. Это помогло сделать игровые эпизоды более убедительными и избежать ощущения «постановочного» спорта.
Отдельные сцены снимали в студии звукозаписи
Создатели сериала постарались показать Ханну не только как студентку, но и как девушку, увлеченную музыкой. Поэтому в истории появились сцены в студиях звукозаписи и небольших концертных пространствах, где героиня работает над песнями и выступает перед публикой.
Эти эпизоды снимали в более камерной манере, делая ставку не на эффектную «глянцевую» картинку, а на ощущение живого творческого процесса. В кадре оставили много естественного света, рабочих деталей и эмоциональных моментов, чтобы музыкальная линия Ханны выглядела искренней и органично вписывалась в общую атмосферу сериала.
Актеры проходили тренировки
Чтобы сцены в сериале выглядели максимально достоверно, актерам пришлось серьезно готовиться к своим ролям. Исполнители, играющие хоккеистов, проходили тренировки на льду: учились уверенно кататься, держать стойку, взаимодействовать с клюшкой и отрабатывать игровые комбинации, чтобы в кадре выглядеть как настоящая команда.
Не меньше внимания уделили и музыкальной линии сериала. Актеры, задействованные в сценах с Ханной и ее выступлениями, занимались вокалом и работали с музыкальными инструментами. Такая подготовка помогла сделать сцены репетиций и выступлений более живыми и убедительными, без ощущения постановочной условности.
О чем сериал «Вне кампуса»
Действие разворачивается в Брайарском университете — месте, где пересекаются учеба, спорт и личные амбиции студентов. В центре истории — отличница и начинающая поп-исполнительница Ханна Уэллс, которая безнадежно влюблена в местную звезду футбола Джастина Кола. Проблема в том, что Джастин, занятый своей популярностью и спортивной карьерой, практически не обращает на нее внимания.
В попытке изменить ситуацию Ханна решается на рискованный шаг: она заключает соглашение с капитаном хоккейной команды Гарретом Грэхемом. Их план прост — Гаррет должен притвориться ее парнем и вызвать ревность у Джастина, а взамен Ханна поможет ему подтянуть учебу. Однако тщательно продуманная схема быстро выходит из-под контроля, и договор, начавшийся как взаимовыгодная сделка, постепенно превращается в нечто гораздо более сложное и личное.
О том, чем закончился первый сезон сериала «Вне кампуса», читайте здесь.