Продюсер Гевонд Андреасян в разговоре с корреспондентом Кино Mail признался, что спокойно воспринимает критику фильмов, поставленных его братом, режиссером Сариком Андреасяном, среди которых «Сказка о царе Салтане», «Простоквашино», «Онегин» и многие другие.
«Я замечательно отношусь к критике. Страшно, когда никто ничего не говорит. Хуже незамеченного творца ничего не существует. Поэтому прекрасно, что говорят», — заявил он.
При этом Андреасян отметил, что не следит за конкретными претензиями зрителей. «Я не читал, кто что критикует. Не нравится — значит, другое что-то надо посмотреть, потому что в моей биографии 130 картин, и я не могу знать, что конкретно ему не нравится», — пояснил продюсер.
По его мнению, если зрителю не нравится абсолютно все, то проблема не в создателях, а в самом зрителе.
«А если ему все не нравится, тогда, мне кажется, к человеку вопросы, а не ко мне. Поверьте, так не бывает, потому что мы работаем на все аудитории, мы делаем абсолютно разные фильмы: от детского до взрослого, от классики до ремейков и исторического кино. И если все это не нравится, то это вопрос к человеку. А если что-то конкретное не нравится — нормально. Мне тоже что-то не нравится», — подчеркнул он.
Среди ближайших проектов Кинокомпании братьев Андреасян — «Сказка о мертвой царевне и богатырях», «Вовка в Тридевятом царстве», «Война и мир», «Домовенок Кузя 3» и байопик про Романа Костомарова.