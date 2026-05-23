Брат Андреасяна высказался о критике их фильмов: «Страшно, когда ничего не говорят»

Продюсер Гевонд Андреасян объяснил, почему не боится критики
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Сарик и Гевонд Андреасяны
Продюсер Гевонд Андреасян в разговоре с корреспондентом Кино Mail признался, что спокойно воспринимает критику фильмов, поставленных его братом, режиссером Сариком Андреасяном, среди которых «Сказка о царе Салтане», «Простоквашино», «Онегин» и многие другие.

«Я замечательно отношусь к критике. Страшно, когда никто ничего не говорит. Хуже незамеченного творца ничего не существует. Поэтому прекрасно, что говорят», — заявил он.

При этом Андреасян отметил, что не следит за конкретными претензиями зрителей. «Я не читал, кто что критикует. Не нравится — значит, другое что-то надо посмотреть, потому что в моей биографии 130 картин, и я не могу знать, что конкретно ему не нравится», — пояснил продюсер.

Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»
По его мнению, если зрителю не нравится абсолютно все, то проблема не в создателях, а в самом зрителе. 

«А если ему все не нравится, тогда, мне кажется, к человеку вопросы, а не ко мне. Поверьте, так не бывает, потому что мы работаем на все аудитории, мы делаем абсолютно разные фильмы: от детского до взрослого, от классики до ремейков и исторического кино. И если все это не нравится, то это вопрос к человеку. А если что-то конкретное не нравится — нормально. Мне тоже что-то не нравится», — подчеркнул он.