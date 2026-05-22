Кремлю нечего сказать про фильм Звягинцева «Минотавр»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что прокатными удостоверениями занимается министерство культуры
Кадр из фильма «Минотавр»

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Кремлю нечего сказать насчет фильма Андрея Звягинцева «Минотавр», это не прерогатива администрации президента, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это не совсем прерогатива Кремля. У нас есть министерство культуры, которое выдает прокатное удостоверение. А поскольку мы не знаем, о чем этот фильм, что там, пока трудно что-то сказать», — ответил он на вопрос, следят ли в Кремле за творчеством Звягинцева и планируют ли смотреть фильм, когда он выйдет в российский прокат.