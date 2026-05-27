Актер Матвей Лыков в беседе с корреспондентом Кино Mail признался, что роль Анатоля Курагина в предстоящем фильме «Война и мир» досталась ему не без помощи отца — Александра Лыкова, который играет в проекте князя Василия.
«Меня позвали на пробы, как это обычно и бывает. Но мне кажется, что, возможно, это тот самый проект, в который меня утвердили в том числе благодаря моему отцу. Потому что он играет князя Василия, а я играю его сына — кастинг был простой в этом смысле», — пояснил 39-летний актер.
Говоря о подготовке к съемкам в фильме Сарика Андреасяна, Лыков отметил, что ему потребовалось перечитать роман Льва Толстого, чтобы освежить в памяти, что происходило с его героем, каковы его переживания и мотивации. Также, по словам актера, он много беседовал с отцом о том, как и что они будут делать в кадре.
При этом Матвей Лыков подчеркнул, что между ним и его героем практически нет сходства.
«Мы совсем мало похожи, я бы сказал, сходства нет. Но когда ты работаешь с персонажем, с которым у тебя мало общего, ты заимствуешь какие-то черты, перевоплощаешь, переобуваешь их и смотришь, как они работают в твоей органике», — рассказал он.
Премьера фильма «Война и мир» в российских кинотеатрах состоится 18 февраля 2027 года.
Князем Болконским в экранизации станет Станислав Бондаренко, роль Наташи Ростовой исполнит Полина Гухман, а Элен Курагиной станет Елизавета Моряк.