Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Зои Кравиц и Гарри Стайлс планируют провести свадьбу уже этой зимой

О романе знаменитостей стало известно в августе 2025 года
Зои Кравиц и Гарри Стайлс
Зои Кравиц и Гарри СтайлсИсточник: Соцсети

Источник сообщил Page Six, что Зои Кравиц и Гарри Стайлс подумывают о скромной свадьбе в кругу семьи и близких друзей в Великобритании, ближе к Рождеству.

Напомним, пара впервые попала в объективы папарацци в августе 2025 года: их заметили вместе в Риме. В следующем месяце знаменитостей сфотографировали, когда они обнимались во время прогулки по итальянской столице.

Ранее, по сообщению британского издания Mirror, стало известно, что пара провела прошлое Рождество в родном Гарри английском городе Чешир. В апреле выяснилось, что звезды помолвлены. Источник рассказал, что обладатель премии «Грэмми» без памяти влюблен и готов ради Кравиц на всё.

На этой неделе Зои была замечена с обручальным кольцом на открытии тура Стайлса «Together Together» в Амстердаме. Серия концертов включает в себя 30-дневную резиденцию в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке в конце этого года.

Ранее источники сообщили Page Six, что Зои и Гарри думали о двух свадьбах: одно торжество они хотят провести в Нью-Йорке, другое — за океаном.

«Я точно знаю, что Зои мечтает о церемонии в Нью-Йорке, так как там живет ее отец, Ленни Кравиц. Скорее всего, будет две свадьбы: одна в Лондоне, а другая в Нью-Йорке», — поделился источник, близкий к семье Кравиц.