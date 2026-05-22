Зои Кравиц и Гарри Стайлс планируют провести свадьбу уже этой зимой

Источник сообщил Page Six, что Зои Кравиц и Гарри Стайлс подумывают о скромной свадьбе в кругу семьи и близких друзей в Великобритании, ближе к Рождеству.
Напомним, пара впервые попала в объективы папарацци в августе 2025 года: их заметили вместе в Риме. В следующем месяце знаменитостей сфотографировали, когда они обнимались во время прогулки по итальянской столице.
Ранее, по сообщению британского издания Mirror, стало известно, что пара провела прошлое Рождество в родном Гарри английском городе Чешир. В апреле выяснилось, что звезды помолвлены. Источник рассказал, что обладатель премии «Грэмми» без памяти влюблен и готов ради Кравиц на всё.
На этой неделе Зои была замечена с обручальным кольцом на открытии тура Стайлса «Together Together» в Амстердаме. Серия концертов включает в себя 30-дневную резиденцию в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке в конце этого года.
Ранее источники сообщили Page Six, что Зои и Гарри думали о двух свадьбах: одно торжество они хотят провести в Нью-Йорке, другое — за океаном.
«Я точно знаю, что Зои мечтает о церемонии в Нью-Йорке, так как там живет ее отец, Ленни Кравиц. Скорее всего, будет две свадьбы: одна в Лондоне, а другая в Нью-Йорке», — поделился источник, близкий к семье Кравиц.