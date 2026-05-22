Кейт Хадсон показала трогательные кадры с выпускного сына в колледже

Актриса Кейт Хадсон и ее бывший муж приехали на выпускной их сына в колледже
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кейт Хадсон
Кейт ХадсонИсточник: Legion-Media

Голливудская звезда Кейт Хадсон и ее бывший муж, рок-музыкант Крис Робинсон, воссоединились на важном семейном событии. Экс-супруги приехали на выпускной их общего сына в колледже. Актриса опубликовала трогательные кадры с торжества в соцсети.

Кейт Хадсон и Крис Робинсон с сыном / фото: соцсети

Райдер Робинсон успешно завершил обучение в Школе искусств Тиш в Нью-Йорке. Разделить радость выпускника приехали не только родители, но и его знаменитые бабушка с дедушкой — актеры Голди Хоун и Курт Рассел. Кейт Хадсон стала матерью в 24 года. Брак с отцом Райдера, Крисом Робинсоном, распался в 2007 году. До этого артисты прожили вместе семь лет.

Ранее Кейт Хадсон снялась для модного журнала в юбке, как у Ксении Собчак.