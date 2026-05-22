Райдер Робинсон успешно завершил обучение в Школе искусств Тиш в Нью-Йорке. Разделить радость выпускника приехали не только родители, но и его знаменитые бабушка с дедушкой — актеры Голди Хоун и Курт Рассел. Кейт Хадсон стала матерью в 24 года. Брак с отцом Райдера, Крисом Робинсоном, распался в 2007 году. До этого артисты прожили вместе семь лет.