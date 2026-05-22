«Дьявол носит Prada 2» — продолжение культового фильма 2006 года о журналистке Энди Сакс, которая однажды попала в мир глянца и модных журналов. Работа в знаменитом «Подиуме» под руководством требовательного главного редактора Миранды Пристли полностью изменила жизнь девушки: Энди стала увереннее в себе, добилась карьерного успеха и превратилась в настоящего профессионала. Однако вместе с этим ей пришлось столкнуться с жесткими правилами индустрии, постоянным давлением и выбором между карьерой и собственными мечтами.
Действие второй части разворачивается спустя почти двадцать лет после событий оригинального фильма. Энди возвращается в «Подиум» уже в статусе старшего редактора, а бывшая ассистентка Миранды Эмили Чарльтон теперь возглавляет конкурирующее издание. Между героинями и самой Мирандой начинается борьба за влияние и рекламные контракты на фоне кризиса печатных журналов. При этом Миранда все чаще задумывается о будущем и пытается сохранить «Подиум» таким, каким он был в лучшие годы.
К своим ролям в фильме вернулись Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Режиссером сиквела вновь стал Дэвид Фрэнкел, а сценарий написала Алин Брош МакКенна, работавшая и над первой частью. Основой для истории, как и раньше, послужили книги Лорен Вайсбергер.
Итоги фильма «Дьявол носит Prada 2»
Финальные события фильма разворачиваются во время Недели моды в Милане, где вокруг «Подиума» разгорелся настоящий кризис. Вскоре выясняется, что Эмили Чарльтон все это время преследовала собственные цели. Помогая Миранде, она одновременно пыталась добиться ее ухода, чтобы самой занять место главного редактора легендарного журнала.
Однако главная угроза пришла совсем с другой стороны. Инвестор медиахолдинга собрался полностью изменить работу редакции: большую часть сотрудников собрался уволить, а создание материалов доверить искусственному интеллекту. Для Миранды это стало настоящим ударом, ведь она понимала, что «Подиум» может окончательно потерять свое лицо.
В последний момент ситуацию удалось спасти. Энди вместе с Мирандой договорились с миллиардершей Сашей Барнс, которая решила купить медиахолдинг и взять журнал под свое крыло. Новая владелица не только обеспечила проекту стабильное финансирование, но и практически не вмешивалась в работу редакции. Более того, Миранда получила повышение и сохранила влияние в индустрии.
После заключения сделки между Энди и Мирандой произошел один из самых важных разговоров фильма. Миранда призналась, что знает о предложении написать книгу о ней, и неожиданно посоветовала Энди быть максимально честной.
«Я тебе благодарна. Ты ведь разбудила меня, встряхнула. И все же напиши. Только не опуская подробностей».
В финале Энди вернулась к работе в новом просторном кабинете, а ее коллеги получили долгожданные повышения. Последний штрих к истории добавил Найджел: он признался, что именно его рекомендация когда-то помогла Энди попасть в «Подиум».
Как сложились судьбы героев
В финале «Дьявол носит Prada 2» создатели фильма не только завершают главный конфликт вокруг «Подиума», но и показывают, как изменились ключевые герои спустя годы. Для Энди и Миранды история стала своеобразным переосмыслением прошлого: каждая из них по-новому посмотрела на карьеру, амбиции и собственные приоритеты.
Миранда Пристли
На протяжении всего фильма Миранда пыталась сохранить «Подиум» в условиях кризиса печатных журналов и стремительных перемен в индустрии. В финале ей удалось спасти издание от радикальной перестройки и массовых увольнений благодаря сделке с Сашей Барнс. Несмотря на разговоры о возможном уходе на пенсию, Миранда осталась частью журнала и даже получила повышение.
При этом героиня впервые за долгое время позволила себе быть более откровенной с окружающими. Ее разговор с Энди стал одной из самых эмоциональных сцен фильма: Миранда призналась, что бывшая ассистентка действительно повлияла на нее и заставила пересмотреть некоторые взгляды.
Энди Сакс
Для Энди возвращение в «Подиум» стало не просто новым этапом карьеры, а возможностью окончательно разобраться в себе. В отличие от первой части, в новом фильме она не новичок, пытающийся выжить в жестком мире глянца, а уверенный редактор, способный принимать сложные решения наравне с Мирандой.
В финале Энди осталась работать в журнале в новом большом кабинете, что символизирует ее профессиональный рост. При этом героиня не потеряла собственный голос и принципы — именно это отличает ее от той Энди, которую зрители видели в начале истории. Кроме того, Миранда фактически дает ей своеобразное благословение на книгу о закулисье «Подиума», намекая, что история Энди в мире журналистики только начинается.
Будет ли продолжение фильма «Дьявол носит Prada 2»
Официальных новостей о съемках третьей части нет. Однако актеры второй части франшизы обсуждают возможные сюжетные линии продолжения. Например, Симона Эшли, Калеб Хирон и Хелен Дж. Шен предположили, что фильм может выйти, но не через 20 лет. По их словам, если сиквел повторит успех оригинала, то третья часть может быть снята.
Исполнители главных ролей Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант заявили, что готовы приступить к работе над третьей частью, но только при наличии хорошего сценария.