Аналитики подвели итоги года и выяснили, каких героев кино и сериалов чаще всего вспоминали в соцсетях. Бесспорным лидером стал Штирлиц, сыгранный Вячеславом Тихоновым в сериале «Семнадцать мгновений весны» — на него пришлось 33% всех упоминаний в трех площадках. Второе место занял Глеб Жеглов («Место встречи изменить нельзя»), а тройку замкнул Саша Белый из «Бригады». Об этом сообщают онлайн-кинотеатр Кион и сервис LiveDune.
В пятерку также попали няня Вика из «Моей прекрасной няни» и Антибиотик из «Бандитского Петербурга» — оба набрали по 6%. В десятку вошли Шурик, Кузя из «Универа», Гена Букин, Анатолий Ефремович Новосельцев и Людмила Прокофьевна Калугина из «Служебного романа».
Картина меняется, если смотреть на каждую соцсеть отдельно. Во «ВКонтакте» Штирлиц снова впереди — 35% всех упоминаний внутри соцсети. За ним идут Глеб Жеглов, Шурик, Саша Белый и Антибиотик.
В «Одноклассниках» лидером снова стал Штирлиц — 29% упоминаний внутри площадки. Но почти такой же результат показала няня Вика — 26%. Для нее ОК стали главной соцсетью: на площадку пришлось 95% всех упоминаний культового персонажа. В пятерку самых обсуждаемых также вошли Антибиотик, Глеб Жеглов и Катя Пушкарева.
Telegram выбрал самых брутальных героев. Штирлиц набрал 30% от всех упоминаний внутри мессенджера. На втором месте Гена Букин — 16%, на третьем Саша Белый — 12%. Далее идут Данила Багров и Шурик. При этом Гену Букина в Telegram вспоминают особенно часто: на мессенджер пришлось 42% от всех его упоминаний на трех площадках.
Отдельного внимания заслуживает Кузя из «Универа». За год с ним сняли больше всего вертикальных клипов — 36% от всех видео по персонажам из топ-10. На втором месте Штирлиц с 19%: в роликах чаще всего использовали фразу «Штирлиц никогда не был так близок к провалу». Замыкает тройку Шурик с 17% голосов.