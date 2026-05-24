Премьера детективной мелодрамы «Когда горит огонь» состоится 25 мая на телеканале «Россия 1». Главные роли в сериале исполняют Дарья Урсуляк, Гела Месхи, Илья Малаков, Нонна Гришаева. Режиссером выступает Антон Борматов, производством занимались Shkulev Holding совместно с Long Tale Production.
По сюжету, тихую жизнь села взрывает трагедия: Василий (Иван Фоминов) уходит на рыбалку с 12-летней дочкой Дашей (Вера Чернявская), а позже его находят мертвым. Все указывает на то, что девочка случайно застрелила отца. Но мать Даши Анна (Урсуляк) и сельский фельдшер Лера (Варвара Феофанова) отказываются верить в эту версию.
Лера не только выхаживает девочку, но и вместе с участковым Михаилом (Малаков) начинает собственное расследование. Погружаясь в жизнь села и его тайны, она понимает: смерти Василия мог желать едва ли не каждый из соседей. Тем временем в Леру влюбляется хирург районной больницы Никита (Месхи).
По словам Дарьи Урсуляк, ее героиня — женщина сложных чувств, непростая и неприятная, с проблемами не только в отношениях, но и с личными пристрастиями и слабостями.
«Это сложная для исполнения вещь, но интересная, тонкая; мне хотелось попробовать!» — призналась актриса.
Проект снимался в Москве, а также в Угличе Ярославской области и его окрестностях.