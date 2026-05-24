Гела Месхи влюбляется в Дарью Урсуляк в новом сериале

В новой детективной мелодраме «Когда горит огонь» также появится Нонна Гришаева
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Когда горит огонь»
Премьера детективной мелодрамы «Когда горит огонь» состоится 25 мая на телеканале «Россия 1». Главные роли в сериале исполняют Дарья Урсуляк, Гела Месхи, Илья Малаков, Нонна Гришаева. Режиссером выступает Антон Борматов, производством занимались Shkulev Holding совместно с Long Tale Production.

По сюжету, тихую жизнь села взрывает трагедия: Василий (Иван Фоминов) уходит на рыбалку с 12-летней дочкой Дашей (Вера Чернявская), а позже его находят мертвым. Все указывает на то, что девочка случайно застрелила отца. Но мать Даши Анна (Урсуляк) и сельский фельдшер Лера (Варвара Феофанова) отказываются верить в эту версию.

Лера не только выхаживает девочку, но и вместе с участковым Михаилом (Малаков) начинает собственное расследование. Погружаясь в жизнь села и его тайны, она понимает: смерти Василия мог желать едва ли не каждый из соседей. Тем временем в Леру влюбляется хирург районной больницы Никита (Месхи).

По словам Дарьи Урсуляк, ее героиня — женщина сложных чувств, непростая и неприятная, с проблемами не только в отношениях, но и с личными пристрастиями и слабостями. 

«Это сложная для исполнения вещь, но интересная, тонкая; мне хотелось попробовать!» — призналась актриса.

Проект снимался в Москве, а также в Угличе Ярославской области и его окрестностях.