Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн вручил Машкову медаль «За заслуги перед Курской областью» III степени

Торжественная церемония состоялась перед показом спектакля «Женитьба Бальзаминова» на сцене Курского государственного драматического театра имени А. С. Пушкина
Владимир Машков
Владимир МашковИсточник: Legion-Media.ru

КУРСК, 21 мая. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн во время гастролей театра «Современник» в регион вручил художественному руководителю театра Владимиру Машкову медаль «За заслуги перед Курской областью» III степени, передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония состоялась перед показом спектакля «Женитьба Бальзаминова» на сцене Курского государственного драматического театра имени А. С. Пушкина. Награда вручена Машкову за вклад в развитие культуры и искусства, а также за многолетнюю творческую деятельность.

Гастроли театра «Современник» проходят в Курске 21 и 22 мая в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации, организованного ФГБУК «Росконцерт». Для театра эти гастроли стали первыми в регионе и проходят в юбилейный 70-й сезон «Современника».