Хинштейн вручил Машкову медаль «За заслуги перед Курской областью» III степени

КУРСК, 21 мая. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн во время гастролей театра «Современник» в регион вручил художественному руководителю театра Владимиру Машкову медаль «За заслуги перед Курской областью» III степени, передает корреспондент ТАСС.
Торжественная церемония состоялась перед показом спектакля «Женитьба Бальзаминова» на сцене Курского государственного драматического театра имени А. С. Пушкина. Награда вручена Машкову за вклад в развитие культуры и искусства, а также за многолетнюю творческую деятельность.
Гастроли театра «Современник» проходят в Курске 21 и 22 мая в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации, организованного ФГБУК «Росконцерт». Для театра эти гастроли стали первыми в регионе и проходят в юбилейный 70-й сезон «Современника».