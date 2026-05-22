Режиссер Кристофер Нолан объяснил, почему не пользуется смартфоном

В этом же интервью Нолан поделился подробностями о новом проекте. Картина «Одиссея» расскажет о путешествии царя Одиссея домой после Троянской войны. По словам режиссера, работа идет «с широким размахом» — этот фильм станет его самой масштабной картиной. Премьера ленты запланирована на 17 июля 2026 года.