Режиссер Кристофер Нолан объяснил, почему не пользуется смартфоном

Режиссер поделился, что отказывается от современных гаджетов
Кристофер НоланИсточник: Rex / Fotodom.ru

В эфире программы «60 минут» Кристофер Нолан рассказал, что не пользуется ни электронной почтой, ни смартфоном. Режиссер признался, что в поездках носит с собой раскладной телефон, а письма получает в распечатанном виде.

Нолан отметил, что такая форма общения его никогда не интересовала.

«Я просто живу так, как мы все раньше жили. Мне очень повезло не носить цифровые кандалы», — сказал режиссер.

В этом же интервью Нолан поделился подробностями о новом проекте. Картина «Одиссея» расскажет о путешествии царя Одиссея домой после Троянской войны. По словам режиссера, работа идет «с широким размахом» — этот фильм станет его самой масштабной картиной. Премьера ленты запланирована на 17 июля 2026 года.

Недавно режиссер объяснил, почему выбрал на одну из ролей рэпера Трэвиса Скотта.