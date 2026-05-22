Екатерина Волкова недавно приняла участие в смелой фотосессии. Многие поклонники восхитились кадрами 52-летней актрисы и назвали ее «русской Шэрон Стоун».
Кино Mail удалось пообщаться с Волковой за кулисами 13-го Забайкальского международного кинофестиваля и узнать, как она относится к таким сравнениям. Звезда сериала «Скорая помощь» призналась, что восхищается своей голливудской коллегой.
«Мне очень лестно, конечно. Вообще, для меня Шэрон Стоун является примером невероятной воли, помимо красоты, харизмы, элегантности, женственности. Я услышала ее историю, когда она вытаскивала себя после инсульта и заново практически училась ходить и говорить. Это, конечно, потрясает и дает надежду, что если ты сильный духом прежде всего, ты все сможешь», — рассказала артистка.
Стоит отметить, что некоторые пользователи сети раскритиковал актрису за участие в смелой фотосессии. В разговоре с Кино Mail Волкова призналась, что спокойно отосится к критике. По словам звезды, невозможно всем нравиться.
Также она отметила, что приняла участие в творческой фотосессии, автором которой стала супружеская пара. Муж занимался съемок, а жена подбирала для актрисы наряд и давала советы по позингу перед камерой.
«Как там сказали “раскаряка” — это не совсем было мое. Такие смелые эксперименты я могу себе позволить. Хотя, может, это и не совсем мое. У меня просто привычный элегантный и классический стиль,. Ничего там пошлого не было. Бывает же такая пошлятина, а здесь ничего такого не было, кроме позинга. И то он был такой расслабленный. Нет никаких призывов о том, что я зазываю каких-то мужчин. Уже давно этого не делаю. Мне достаточно», — заключила артистка.
