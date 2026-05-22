Экс-супругу Тома Круза, актрису Кэти Холмс, заподозрили в применении пластической хирургии. Информацию об этом распространяет WWD.
46-летняя звезда появилась на гала-вечере Нью-Йоркского балета. Для выхода в свет она выбрала белое платье с баской и глубоким декольте. Дополнили наряд босоножки и черный клатч.
Стилисты уложили волосы актрисы мягкой волной и сделали вечерний макияж с кремовой помадой. Но внимание фанатов привлекло другое: они заметили, что лицо Холмс серьезно изменилось.
«Как она может выглядеть на 20 без пластики?», «Пластическая операция?» — спрашивали пользователи в комментариях.
Ранее Кэти Холмс показала лицо без фильтров и раскрыла секрет своего макияжа.