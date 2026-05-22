Сюжет картины разворачивается в ноябре 1943 года. Фашисты привозят очередную группу советских детей-сирот в Вырицу. Там, в бывшем пионерлагере, работает так называемый «детский приют». Условия в нем невыносимые: холод, голод, принудительный труд, карцер за неповиновение, за попытку побега — расстрел. Детей используют как доноров крови для раненых немцев. Несмотря на весь ужас, юные герои сплачиваются, находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег.