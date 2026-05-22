Российская военная драма «Группа крови» режиссера Максима Бриуса взяла главный приз на II Азиатском фестивале художественных фильмов в Макао. Картина получила награду «Золотой буревестник» в номинации «Лучший художественный фильм».
Об этом сообщили в кинокомпании «Триикс Медиа», которая сняла ленту при поддержке Фонда кино, Национального центра исторической памяти при Президенте РФ, Российского военно-исторического общества, «Газпром-Медиа Холдинга» и Движения Первых.
«От всего сердца благодарим за столь высокую оценку! Большое спасибо организационному комитету Азиатского фестиваля художественных фильмов в Макао. Наша победа — это настоящее событие, которое укрепляет нерушимую дружбу великого Китая и великой России!» — сказала генеральный продюсер и сооснователь «Триикс Медиа» Инесса Юрченко.
Создателей фильма поздравил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров. «Китайский зритель уже знает “Группу крови” — фильм выходил в широкий прокат в Китае и получил теплый отклик. И теперь картина удостоена высокого признания жюри в Макао. Это еще одно подтверждение, что российское кино в Китае ждут, смотрят и понимают», — отметил он.
Сюжет картины разворачивается в ноябре 1943 года. Фашисты привозят очередную группу советских детей-сирот в Вырицу. Там, в бывшем пионерлагере, работает так называемый «детский приют». Условия в нем невыносимые: холод, голод, принудительный труд, карцер за неповиновение, за попытку побега — расстрел. Детей используют как доноров крови для раненых немцев. Несмотря на весь ужас, юные герои сплачиваются, находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег.
Азиатский фестиваль художественных фильмов проходит в Макао второй год подряд. Шесть финалистов, боровшихся за звание лучшего художественного фильма, отобрали из более чем тысячи работ из 60 стран. Среди них Австралия, Германия, Иран, Сингапур, США, Франция, Южная Корея и Япония.