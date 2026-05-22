Энн Хэтэуэй посетила показ модного дома Louis Vuitton в компании своего супруга Адама Шульмана. Информацию об этом распространило издание WWD.
43-летняя звезда появилась перед публикой в сером платье, дополненном белыми рукавами. К образу она подобрала черные лодочки на каблуке, солнцезащитные очки и сумку с логотипом бренда. Стилисты распустили волосы актрисы, сделали легкую укладку и нанесли макияж с акцентом на розовую помаду.
Ее супруг выбрал светлые свободные джинсы, белую футболку и джинсовку, дополнив образ солнцезащитными очками.
Ранее стало известно, что Энн Хэтэуэй станет продюсером сериала по мотивам «Заколдованной Эллы».