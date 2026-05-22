Ирина Шейк появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в наряде в стиле «греческой богини». Снимки опубликованы в соцсетях.
40-летняя знаменитость позировала в белом свободном костюме: топе, завязанном на одно плечо и длинной широкой юбке. Образ дополнили солнцезащитные очки и клатч. Модель собрала волосы в пучок и сделала легкий макияж.
«Греческая богиня», «Шикарный образ», «Какая роковая», — написали пользователи в комментариях.
Ранее Ирина Шейк показала архивное фото, сделанное во время беременности. Модель опубликовала редкие фото из семейного архива, на котором позировала в топе и легинсах, демонстрируя округлившийся живот.