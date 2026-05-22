Виктория Боня посетила благотворительный гала-вечер фонда amfAR в рамках 79-го Каннского кинофестиваля.
46-летняя телеведущая и блогер вышла на красную дорожку в пастельно-розовом платье в пол с корсетным верхом. Наряд украшали воланы и шлейф. Завершили образ Виктории бриллиантовые украшения.
Незадолго до мероприятия Боня получила травму ноги во время хайкинга, поэтому обувь на каблуках пришлось исключить. В своем блоге в соцсетях Виктория рассказала, что специально искала платье, которое позволило бы чувствовать себя уверенно без каблуков. И именно поэтому главным и необходимым аксессуаром ее образа стала трость.
«Это мой пятый amfAR в Каннах. Для меня это самое престижное мероприятие в мире, ради которого стоит ковылять на костылях по дорожке», — написала в блоге ведущая.
Ранее Виктория Боня заявила, что собирается на Каннский фестиваль, несмотря на травму.