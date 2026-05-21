Звезда фильма «Дьявол носит Prada» Эмили Блант вышла в свет в компании старшей сестры. Актриса посетила премьеру нового сезона сериала «Соперники» в Нью-Йорке вместе с Фелисити Блант.
43-летняя кинозвезда оживленно общалась с родственницей, пока они позировали фотографам на специальном показе. Одним из исполнительных продюсеров этого проекта выступает 45-летняя Фелисити.
Для выхода в свет Эмили выбрала облегающее белое платье и туфли на шпильках в тон. Образ дополнили несколько золотых ожерелий. Ее сестра Фелисити, которая долгое время работала литературным агентом покойной писательницы Джилли Купер, привлекла внимание публики в элегантном бежевом брючном костюме. Свой образ она дополнила боди телесного цвета.
Именно Джилли Купер является автором романа «Соперники», который лег в основу сериала. Фелисити представляла интересы писательницы на протяжении последних 10 лет. В интервью журналу Tatler она призналась, что испытывает огромную любовь к ее литературному наследию.
«Я была настоящей фанаткой, читала все рукописи, как только они появлялись, я могла цитировать целые отрывки ее текста… Это стало темой для интеллектуального эксперимента. Безусловно, это во многом повлияло на то, почему я стала ее литературным агентом», — рассказала Фелисити.
После внезапной смерти Джилли Купер в октябре в возрасте 88 лет Фелисити сосредоточилась на работе над экранизацией «Соперников». Сериал основан на романе 1988 года. На данный момент драма насчитывает уже два сезона, первый из которых вышел в 2024 году.