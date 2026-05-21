Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Дьявол носит Prada» появилась на публике в компании старшей сестры

Эмили Блант вышла в свет вместе с сестрой Фелисити
Эмили Блант с сестрой Фелисити
Эмили Блант с сестрой ФелиситиИсточник: Legion-Media.ru

Звезда фильма «Дьявол носит Prada» Эмили Блант вышла в свет в компании старшей сестры. Актриса посетила премьеру нового сезона сериала «Соперники» в Нью-Йорке вместе с Фелисити Блант.

43-летняя кинозвезда оживленно общалась с родственницей, пока они позировали фотографам на специальном показе. Одним из исполнительных продюсеров этого проекта выступает 45-летняя Фелисити.

Для выхода в свет Эмили выбрала облегающее белое платье и туфли на шпильках в тон. Образ дополнили несколько золотых ожерелий. Ее сестра Фелисити, которая долгое время работала литературным агентом покойной писательницы Джилли Купер, привлекла внимание публики в элегантном бежевом брючном костюме. Свой образ она дополнила боди телесного цвета.

Именно Джилли Купер является автором романа «Соперники», который лег в основу сериала. Фелисити представляла интересы писательницы на протяжении последних 10 лет. В интервью журналу Tatler она призналась, что испытывает огромную любовь к ее литературному наследию.

«Я была настоящей фанаткой, читала все рукописи, как только они появлялись, я могла цитировать целые отрывки ее текста… Это стало темой для интеллектуального эксперимента. Безусловно, это во многом повлияло на то, почему я стала ее литературным агентом», — рассказала Фелисити.

После внезапной смерти Джилли Купер в октябре в возрасте 88 лет Фелисити сосредоточилась на работе над экранизацией «Соперников». Сериал основан на романе 1988 года. На данный момент драма насчитывает уже два сезона, первый из которых вышел в 2024 году.