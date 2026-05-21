Сюзанна Моррисон, мать актера Мэттью Перри, нарушила молчание и дала редкий комментарий о трагедии, произошедшей осенью 2023 года. Она напрямую обвинила помощника своего сына Кеннета Ивамасу в том, что тот намеренно снабжал звезду сериала «Друзья» запрещенными веществами.
В документах о последствиях преступления, которые оказались в распоряжении издания People, Моррисон заявила, что Ивамаса «потворствовал употреблению, вместо того чтобы защитить Перри».
Женщина призналась, что потеря сына стала для нее невыносимым ударом, и поблагодарила следователей за то, что они смогли установить истинные обстоятельства его смерти.
«Спросите любую мать, у которой так безжалостно отняли ребенка, ничто не сможет облегчить эту боль, пока я жива», — написала Сюзанна в заявлении.
Напомним, 28 октября 2023 года тело 54-летнего Мэттью Перри обнаружили в гидромассажной ванне. Экспертиза показала, что причиной смерти стали «острые последствия употребления запрещенных веществ».
В августе 2024 года Кеннет Ивамаса признал себя виновным в сговоре с целью распространения наркотиков, которые в итоге убили актера. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы. Прокуроры настаивают на 41 месяце тюремного заключения с последующими тремя годами условного освобождения. Оглашение приговора назначено на 27 мая.
Ивамаса стал одним из пяти фигурантов дела, которых арестовали и обвинили в преступлениях, связанных с гибелью Перри.