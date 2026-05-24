Сценарист и режиссер Баркер вроде как всю дорогу иронизирует, все 100 минут фильма держит фигу в кармане, но от «Обсессии» все-таки веет напыщенностью. Автор будто бы убежден, что его картина — универсальное высказывание о важном, то есть о любви и семье. Между тем, правильнее будет сказать, что тема «Обсессии» — не светлое чувство вообще, а любовь, похожая на мем. Такая, которую можно растащить на цитаты и скриншоты, растиражировать в соцсетях и забыть через пару месяцев, когда в поле зрения появится что-то еще более провокационное и броское.