О чем фильм «Обсессия»
Застенчивый молодой человек по прозвищу Беар (то есть Медведь) влюблен в подругу детства, резкую и независимую Никки, но боится ей в этом признаться. Купив одноразовую волшебную палочку в сувенирной лавке, парень загадывает желание: девушка должна полюбить его больше кого бы то ни было на свете.
Желание сбывается, независимость сменяется на абсолютную привязанность, буквально не дающую Никки существовать без Беара. Впрочем, героя это не радует, поскольку его возлюбленная с каждым днем становится все более непредсказуемой и агрессивной.
Зачем смотреть
Показ хоррора Карри Баркера в российских кинотеатрах предваряется обращением Майкла Джонстона, актера, сыгравшего Беара. В ролике 30-летний Джонстон характеризует «Обсессию» как «забавный и очень страшный фильм». Короткое видео является идеальным дополнением к полному метру: вместе они выглядят познавательной программой, позволяющей зрителю составить представление о том, что происходит в головах зумеров.
Если коротко, Баркер говорит о поколении, считающем проявлением реального чувства (в ленте подчеркивается, что Никки любит Беара «реально, но не по собственному желанию») стремление накормить любимого дохлой кошкой. Это поколение путает забавное с меметичным, а страшное — с отвратительным: в фильме не так много крови, но Баркер умудряется даже секс двух в целом привлекательных людей сделать отталкивающим. Кстати, о крови: как минимум одна из смертей в фильме выглядит так, будто ее сняли кинематографисты-любители где-то в начале 1980-х.
Зрителю, не интересующемуся ни зумерами, ни гротескными хоррорами с обилием телесных жидкостей, «Обсессия» запомнится, пожалуй, благодаря крайне уместному саундтреку, вызывающему одновременно чувство ностальгии и дискомфорта, и актерской работе вышеупомянутого Джонстона. Реакции Беара на разворачивающуюся вокруг него дичь кажутся вполне естественными, пускай и заторможенными. С другой стороны, Инде Наваретт (Никки) можно похвалить за самоотдачу, но ей приходится отыгрывать исключительно утрированные эмоции, поэтому об убедительности речи не идет.
Почему можно не смотреть
Сценарист и режиссер Баркер вроде как всю дорогу иронизирует, все 100 минут фильма держит фигу в кармане, но от «Обсессии» все-таки веет напыщенностью. Автор будто бы убежден, что его картина — универсальное высказывание о важном, то есть о любви и семье. Между тем, правильнее будет сказать, что тема «Обсессии» — не светлое чувство вообще, а любовь, похожая на мем. Такая, которую можно растащить на цитаты и скриншоты, растиражировать в соцсетях и забыть через пару месяцев, когда в поле зрения появится что-то еще более провокационное и броское.