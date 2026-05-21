Эксперт Казанский оценил сроки реконструкции кинотеатра «Октябрь»

Управляющий партнер Nikoliers отметил, что работы могут занять до трех лет
Кинотеатр «Октябрь»
Кинотеатр «Октябрь»Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Сроки реконструкции кинотеатра «Октябрь» в Москве могут составлять до трех лет, объем инвестиций оценивается в несколько миллиардов рублей. Об этом сообщил ТАСС управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский.

«С учетом масштаба объекта и необходимости прохождения согласований, реалистичный срок реконструкции — от 1,5 до 3 лет, в зависимости от глубины вмешательства и объема работ. Если речь идет именно о полноценной реконструкции “Октября” с модернизацией инженерии, общественных пространств и адаптацией под современный многофункциональный формат, то речь, вероятнее всего, идет о проекте стоимостью в несколько миллиардов рублей», — рассказал Казанский.

Если проект предполагает не косметическое обновление, а создание полноценного многофункционального пространства с новой инженерией, общественными зонами и event-инфраструктурой, бюджет может быть сопоставим с реконструкцией крупных премиальных общественных объектов в центре Москвы, добавил эксперт.

При этом сама локация и статус «Октября» делают проект стратегическим — это не просто кинотеатр, а одна из ключевых премьерных площадок страны.

«Важно учитывать, что это не обычный кинотеатр, а знаковый объект на Новом Арбате с высокой посещаемостью, сложной инженерной инфраструктурой и элементами объекта культурного наследия, в частности фасадной мозаикой, которая находится под охраной государства. Это существенно влияет как на стоимость, так и на сроки реализации проекта», — обратил внимание Казанский.

Ранее генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров сообщал, что компания завершит разработку концепции реконструкции кинотеатра «Октябрь» в Москве к концу 2026 года.