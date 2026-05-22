Здорик, Аверин, Толкалина: звезды на открытии XIII Забайкальского кинофестиваля

В Чите стартовал XIII Забайкальский международный кинофестиваль, который продлится до 24 мая. Гостей смотра ждут кинопоказы короткометражных и полнометражных картин, спектакли, творческие лаборатории и мастер-классы. О том, как прошло его открытие, – в репортаже Кино Mail.
Звезды на «багуловой дорожке»
На церемонии открытия актеров встречала «багуловая дорожка» — символ мероприятия, названный в честь цветущего рододендрона, визитной карточки забайкальской природы.
Одними из первых на мероприятии появились президент кинофестиваля Александр Михайлов, председатель оргкомитета Виктор Шкулев, а также глава региона Александр Осипов c супругой и министр культуры края Алена Ячменева.
Этот вечер своим присутствием украсили: Ирина Безрукова, Евгений Дятлов, Екатерина Волкова, Ирина Лачина, Наталья Бочкарева, Ника Здорик, Маргарита Шубина, Илья Коробко, Денис Никифоров, Валерий Пономаренко и известный юморист Карен Аванесян, Макар Хлебников, Мирослава Михайлова и Петр Рыков и многие другие.
Как прошла церемония открытия
Торжественную церемонию открытия 13-го ЗМКФ провели народный артист России Максим Аверин и актриса Любовь Толкалина. Лейтмотивом вечера стала тема «Единство в многообразии. Истоки будущего».
В начале праздничного концерта зрителей и гостей поприветствовали Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, а также Александр Михайлов и Виктор Шкулев. Александр Яковлевич приготовил для всех также творческий номер с исполнением песни.
Кульминацией вечера стали выступления и других приглашенных звезд. Ника Здорик в сопровождении шоу-балета «Клюква» представила лиричный номер. Актриса исполнила песню «Вторая весна» из сериала «Ландыши», в котором она сыграла главную роль.
Екатерина Волкова выступила с авторской песней, а заслуженная артистка России Маргарита Шубина прочитала свои стихи. Карен Аванесян выступил с юмористическим номером, а Евгений Дятлов исполнил легендарную композицию «Есть только миг». Максим Аверин представил фрагмент своего моноспектакля «Расправь крылья».
Зрителей также ждала серия видеопрезентаций конкурсных программ — основного конкурса, «Нового взгляда», «Кино+» и внеконкурсных показов. Особое место на церемонии заняла презентация фильма открытия фестиваля «Степные боги» — картины, снятой при поддержке компании «Норникель» на Забайкальской земле. На сцену вышли продюсер Анна Городенкер и исполнитель главной роли Остап Риммен.
Традиционный щелчок кинохлопушки в исполнении Александра Михайлова и Виктора Шкулева дал старт новому празднику кино. В финале вечера прозвучал Гимн фестиваля в исполнении Риты Солнцевой.
Жюри и конкурсная программа
В основной конкурс смотра вошли восемь картин из 11 стран: России, Белоруссии, Сингапура, Монголии, Вьетнама, США и других.
Среди конкурсантов 2026 года — «Большая земля» Юлии Трофимовой, «Закусочная для соседей» Леона Ли, «Молчаливый друг» Ильдико Эньеди, «Мотыльки» Гели Станкевич, «Рэп-команда “Татар”» Батделгера Бямбасурена, «Старик и его машина» Майкла Кэма, «Цинга» Владимира Головнева и «Я — значит Ястреб» Филиппа Лоуторпа.
Оценивать картины будет профессиональное жюри во главе с режиссером Николаем Лебедевым, куда также вошли актриса Ирина Безрукова, турецкий режиссер и сценарист Мелик Сарачоглу и китайский продюсер Сюань Гуо.
По итогам смотра жюри определит победителей в пяти номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший сценарий». Также один из фильмов программы получит «Приз зрительских симпатий».
Программы короткого метра, сериалов и молодежного кино
Помимо основного конкурса, в рамках Забайкальского международного фестиваля пройдут две ночи короткого метра — конкурсная и семейная. Отдельный состав жюри во главе с Макаром Хлебниковым будет судить международный конкурс молодежных фильмов «Новый взгляд», где будут представлены картины «Драники» Анны Соловьевой-Карпович, «Златовласка» Яна Тесителя, «Новое рождение» Изабель Каландар, «Рыбка на крючке» Мухиддина Музаффара и «Сумма квадратов катетов» Киты Фрайхайт.
Кроме того, есть программа сериалов «Кино+», куда вошли проекты, снятые в 2025 году: «Одержимые» Максима Обласова, «Папины дочки. Новые» Павла Брусочкина, «Следопыт» Сергея Полуянова, «Это только начало» Екатерины Черевко и второй сезон сериала «Наш спецназ. Ингушетия» Виктора Шкуратова. Оценивать сериалы будут зрители.
О фестивале
Забайкальский международный кинофестиваль проводится в Чите с 2011 года. В рамках смотра проходят показы художественных и документальных полнометражных и короткометражных картин, лекции, мастер-классы и другие культурные мероприятия. Президент кинофестиваля — народный артист РСФСР Александр Михайлов.
В 2026 году Кино Mail выступает информационным партнером фестиваля.