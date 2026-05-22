Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Любовь Толкалина и Максим Аверин, фото: пресс-служба

Здорик, Аверин, Толкалина: звезды на открытии XIII Забайкальского кинофестиваля

Как прошла церемония открытия ЗМКФ 2026 и какие мероприятия ждут гостей смотра, читайте в большом репортаже Кино Mail
Авторы и эксперты
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

В Чите стартовал XIII Забайкальский международный кинофестиваль, который продлится до 24 мая. Гостей смотра ждут кинопоказы короткометражных и полнометражных картин, спектакли, творческие лаборатории и мастер-классы. О том, как прошло его открытие, – в репортаже Кино Mail.

Звезды на «багуловой дорожке»

Александр Михайлов с женой, фото: пресс-служба
Александр Михайлов с женой, фото: пресс-служба
Виктор Шкулев, фото: пресс-служба
Виктор Шкулев, фото: пресс-служба

На церемонии открытия актеров встречала «багуловая дорожка» — символ мероприятия, названный в честь цветущего рододендрона, визитной карточки забайкальской природы.

Одними из первых на мероприятии появились президент кинофестиваля Александр Михайлов, председатель оргкомитета Виктор Шкулев, а также глава региона Александр Осипов c супругой и министр культуры края Алена Ячменева.

Ника Здорик, фото: пресс-служба
Ника Здорик, фото: пресс-служба
Макар Хлебников, фото: пресс-служба
Макар Хлебников, фото: пресс-служба
Петр Рыков и Мирослава Михайлова, фото: пресс-служба
Петр Рыков и Мирослава Михайлова, фото: пресс-служба
Екатерина Волкова и Денис Никифоров, фото: пресс-служба
Екатерина Волкова и Денис Никифоров, фото: пресс-служба
Наталья Бочкарева, фото: пресс-служба
Наталья Бочкарева, фото: пресс-служба
Николай Лебедев, фото: пресс-служба
Николай Лебедев, фото: пресс-служба

Как прошла церемония открытия

Торжественную церемонию открытия 13-го ЗМКФ провели народный артист России Максим Аверин и актриса Любовь Толкалина. Лейтмотивом вечера стала тема «Единство в многообразии. Истоки будущего».

Любовь Толкалина и Максим Аверин, фото: пресс-служба
Любовь Толкалина и Максим Аверин, фото: пресс-служба
Виктор Шкулев, Александр Михайлов и Александр Осипов, фото: пресс-служба
Виктор Шкулев, Александр Михайлов и Александр Осипов, фото: пресс-служба

В начале праздничного концерта зрителей и гостей поприветствовали Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, а также Александр Михайлов и Виктор Шкулев. Александр Яковлевич приготовил для всех также творческий номер с исполнением песни.

Александр Михайлов, фото: пресс-служба
Александр Михайлов, фото: пресс-служба

Кульминацией вечера стали выступления и других приглашенных звезд. Ника Здорик в сопровождении шоу-балета «Клюква» представила лиричный номер. Актриса исполнила песню «Вторая весна» из сериала «Ландыши», в котором она сыграла главную роль.

Екатерина Волкова выступила с авторской песней, а заслуженная артистка России Маргарита Шубина прочитала свои стихи. Карен Аванесян выступил с юмористическим номером, а Евгений Дятлов исполнил легендарную композицию «Есть только миг». Максим Аверин представил фрагмент своего моноспектакля «Расправь крылья». 

Екатерина Волкова, фото: пресс-служба
Екатерина Волкова, фото: пресс-служба
Максим Аверин, фото: пресс-служба
Максим Аверин, фото: пресс-служба
Евгений Дятлов, фото: пресс-служба
Евгений Дятлов, фото: пресс-служба

Зрителей также ждала серия видеопрезентаций конкурсных программ — основного конкурса, «Нового взгляда», «Кино+» и внеконкурсных показов. Особое место на церемонии заняла презентация фильма открытия фестиваля «Степные боги» — картины, снятой при поддержке компании «Норникель» на Забайкальской земле. На сцену вышли продюсер Анна Городенкер и исполнитель главной роли Остап Риммен.

Традиционный щелчок кинохлопушки в исполнении Александра Михайлова и Виктора Шкулева дал старт новому празднику кино. В финале вечера прозвучал Гимн фестиваля в исполнении Риты Солнцевой.

Жюри и конкурсная программа

Участники 13-го Забайкальского международного кинофестиваля, фото: пресс-служба
Участники 13-го Забайкальского международного кинофестиваля, фото: пресс-служба

В основной конкурс смотра вошли восемь картин из 11 стран: России, Белоруссии, Сингапура, Монголии, Вьетнама, США и других.

Среди конкурсантов 2026 года — «Большая земля» Юлии Трофимовой, «Закусочная для соседей» Леона Ли, «Молчаливый друг» Ильдико Эньеди, «Мотыльки» Гели Станкевич, «Рэп-команда “Татар”» Батделгера Бямбасурена, «Старик и его машина» Майкла Кэма, «Цинга» Владимира Головнева и «Я — значит Ястреб» Филиппа Лоуторпа.

Оценивать картины будет профессиональное жюри во главе с режиссером Николаем Лебедевым, куда также вошли актриса Ирина Безрукова, турецкий режиссер и сценарист Мелик Сарачоглу и китайский продюсер Сюань Гуо.

По итогам смотра жюри определит победителей в пяти номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший сценарий». Также один из фильмов программы получит «Приз зрительских симпатий».

Программы короткого метра, сериалов и молодежного кино

Помимо основного конкурса, в рамках Забайкальского международного фестиваля пройдут две ночи короткого метра — конкурсная и семейная. Отдельный состав жюри во главе с Макаром Хлебниковым будет судить международный конкурс молодежных фильмов «Новый взгляд», где будут представлены картины «Драники» Анны Соловьевой-Карпович, «Златовласка» Яна Тесителя, «Новое рождение» Изабель Каландар, «Рыбка на крючке» Мухиддина Музаффара и «Сумма квадратов катетов» Киты Фрайхайт.

Кроме того, есть программа сериалов «Кино+», куда вошли проекты, снятые в 2025 году: «Одержимые» Максима Обласова, «Папины дочки. Новые» Павла Брусочкина, «Следопыт» Сергея Полуянова, «Это только начало» Екатерины Черевко и второй сезон сериала «Наш спецназ. Ингушетия» Виктора Шкуратова. Оценивать сериалы будут зрители.

О фестивале

Забайкальский международный кинофестиваль проводится в Чите с 2011 года. В рамках смотра проходят показы художественных и документальных полнометражных и короткометражных картин, лекции, мастер-классы и другие культурные мероприятия. Президент кинофестиваля — народный артист РСФСР Александр Михайлов.

В 2026 году Кино Mail выступает информационным партнером фестиваля.