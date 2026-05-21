Агния Кузнецова порадовала подписчиков редким кадром. В своем блоге актриса опубликовала совместное фото с мамой. Поводом стал день рождения Майи Бядовой — женщине исполнилось 63 года.
Кузнецова приехала поздравить именинницу не одна, а вместе с сыном. Майя Бядова работает преподавателем. Она учит студентов декоративно-прикладному искусству в Новосибирском государственном педагогическом университете.
Агния выросла в окружении творческих людей. Ее отец — профессиональный художник. Сама актриса рассказывала, что родители с детства развивали в ней чувство прекрасного и учили рисовать.
Уже в 8 лет Кузнецова могла устроить небольшую выставку собственных картин, написанных масляными красками. Знаменитость отмечала: если бы не актерская карьера, она наверняка пошла бы по этому пути.
