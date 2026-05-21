Татьяна Догилева призналась, что продолжает общаться с бывшим мужем

Их отношения складывались непросто: некоторое время Мишин не мог сделать выбор между семьей и новой любовью, а Догилева не хотела оставаться в роли любовницы. В итоге драматург развелся, после чего пара официально оформила отношения. Семейная жизнь оказалась сложной. В 1990-е годы актриса переживала творческий кризис, а постоянные разногласия постепенно привели супругов к разводу спустя почти два десятилетия брака.