Татьяна Догилева призналась, что продолжает общаться с бывшим мужем

После тяжелого развода бывшим супругам удалось оставить конфликты в прошлом ради общей дочери и многолетней близости
Татьяна Догилева, фото: пресс-служба

Народная артистка России Татьяна Догилева рассказала, что после развода сумела сохранить хорошие отношения с бывшим супругом — писателем и драматургом Михаилом Мишиным. Об этом актриса сообщила в беседе с Пятым каналом.

По словам знаменитости, сейчас именно с экс-мужем она видится чаще всего. Актриса отметила, что им удалось восстановить общение после непростого расставания. Она пояснила, что со временем бывшие супруги пришли к пониманию: ради общей дочери Екатерины необходимо оставить прошлые обиды позади.

Также Догилева подчеркнула, что за 18 лет совместной жизни они стали по-настоящему близкими людьми и до сих пор могут поддерживать друг друга. Актриса добавила, что при необходимости всегда может обратиться к Мишину за помощью.

Источник: Legion-Media.ru

Роман между драматургом и актрисой начался во время съемок фильма «Вольный ветер». Тогда Мишин обратил внимание на талант Догилевой и увидел в ней идеальную исполнительницу главной роли. Позже актриса узнала, что сценарист испытывает к ней чувства.

Их отношения складывались непросто: некоторое время Мишин не мог сделать выбор между семьей и новой любовью, а Догилева не хотела оставаться в роли любовницы. В итоге драматург развелся, после чего пара официально оформила отношения. Семейная жизнь оказалась сложной. В 1990-е годы актриса переживала творческий кризис, а постоянные разногласия постепенно привели супругов к разводу спустя почти два десятилетия брака.

Ранее Татьяна Догилева рассказала о причинах отказа от светских мероприятий.