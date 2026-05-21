Сейчас актер живет в отдельном доме, где за ним наблюдает команда специалистов. Его жена Эмма Хеминг говорит, что их дочери — 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин — часто приходят к нему в гости. У Брюса также есть три взрослые дочери от брака с Деми Мур. В 2022 году он завершил карьеру. До этого врачи диагностировали у него афазию, а затем лобно-височную деменцию.