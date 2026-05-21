Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Брюса Уиллиса рассказала, как актер изменился из-за деменции

Румер Уиллис видит, что болезнь сильно повлияла на характер отца
Брюс Уиллис и Румер Уиллис (фото: соцсети)
Брюс Уиллис и Румер Уиллис (фото: соцсети)

Румер Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, поделилась откровениями о состоянии отца. В новом эпизоде подкаста The Inside Edit девушка сказала, что болезнь сильно изменила актера. От прежнего «крепкого орешка» почти ничего не осталось — больше нет того Брюса, которого знали поклонники и близкие. Сейчас Уиллис стал более мягким и уязвимым, но в этом состоянии семья находит свои плюсы.

«Несмотря на то, что сейчас все по-другому, я благодарна. В нем есть что-то милое. Он всегда был таким мачо, а теперь в нем есть какая-то хрупкость. Не совсем подходящее слово, но, возможно эта нежность не позволила бы ему стать тем самым Брюсом Уиллисом», — сказала Румер.

Кадр из фильма «Крепкий орешек»
Кадр из фильма «Крепкий орешек»Источник: Legion-Media.ru

Сейчас актер живет в отдельном доме, где за ним наблюдает команда специалистов. Его жена Эмма Хеминг говорит, что их дочери — 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин — часто приходят к нему в гости. У Брюса также есть три взрослые дочери от брака с Деми Мур. В 2022 году он завершил карьеру. До этого врачи диагностировали у него афазию, а затем лобно-височную деменцию.

Ранее актера впервые за долгое время заметили на прогулке по Лос-Анджелесу