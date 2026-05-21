Румер Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, поделилась откровениями о состоянии отца. В новом эпизоде подкаста The Inside Edit девушка сказала, что болезнь сильно изменила актера. От прежнего «крепкого орешка» почти ничего не осталось — больше нет того Брюса, которого знали поклонники и близкие. Сейчас Уиллис стал более мягким и уязвимым, но в этом состоянии семья находит свои плюсы.
«Несмотря на то, что сейчас все по-другому, я благодарна. В нем есть что-то милое. Он всегда был таким мачо, а теперь в нем есть какая-то хрупкость. Не совсем подходящее слово, но, возможно эта нежность не позволила бы ему стать тем самым Брюсом Уиллисом», — сказала Румер.
Сейчас актер живет в отдельном доме, где за ним наблюдает команда специалистов. Его жена Эмма Хеминг говорит, что их дочери — 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин — часто приходят к нему в гости. У Брюса также есть три взрослые дочери от брака с Деми Мур. В 2022 году он завершил карьеру. До этого врачи диагностировали у него афазию, а затем лобно-височную деменцию.
Ранее актера впервые за долгое время заметили на прогулке по Лос-Анджелесу.