Оксана Фандера почтила память Олега Янковского спустя 17 лет после его смерти

Актриса считает покойного свекра главным учителем по жизни
Оксана Фандера и Филипп Янковский
Оксана Фандера в день памяти Олега Янковского поделилась личными воспоминаниями о нем. Она назвала покойного свекра своим главным наставником в жизни, хотя их отношения сложились не сразу. В своем блоге актриса выложила архивный снимок Янковского и обратилась к нему с теплыми словами.

«17 лет назад 20 мая, когда такие же облака ароматов проплывали над садом, а землю засыпал снегопад из цветов, этот человек улетел. Но остался. В ароматах, цветах, деревьях, земле, душах и сердцах. Он всегда был волшебником. Волшебником он и остался», — написала Фандера.

Оксана Фандера вспомнила об Олеге Янковском в годовщину его смерти, фото: соцсети
Последние несколько лет Оксана Фандера ведет максимально закрытый образ жизни. Она не посещает светские мероприятия, не появляется на публике и не снимается в кино.

Недавно актриса вернулась в Москву по семейным обстоятельствам: вместе с близкими она отметила день рождения дочери и юбилей свекрови. С Филиппом Янковским актриса состоит в браке уже 30 лет. У пары двое детей — Иван и Елизавета. Оба пошли по стопам родителей и выбрали актерскую профессию.

В 2021 году Иван тайно женился на актрисе Диане Пожарской. В этом браке у него родился сын, которого назвали Олегом.