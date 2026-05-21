Оксана Фандера в день памяти Олега Янковского поделилась личными воспоминаниями о нем. Она назвала покойного свекра своим главным наставником в жизни, хотя их отношения сложились не сразу. В своем блоге актриса выложила архивный снимок Янковского и обратилась к нему с теплыми словами.
«17 лет назад 20 мая, когда такие же облака ароматов проплывали над садом, а землю засыпал снегопад из цветов, этот человек улетел. Но остался. В ароматах, цветах, деревьях, земле, душах и сердцах. Он всегда был волшебником. Волшебником он и остался», — написала Фандера.
Последние несколько лет Оксана Фандера ведет максимально закрытый образ жизни. Она не посещает светские мероприятия, не появляется на публике и не снимается в кино.
Недавно актриса вернулась в Москву по семейным обстоятельствам: вместе с близкими она отметила день рождения дочери и юбилей свекрови. С Филиппом Янковским актриса состоит в браке уже 30 лет. У пары двое детей — Иван и Елизавета. Оба пошли по стопам родителей и выбрали актерскую профессию.
В 2021 году Иван тайно женился на актрисе Диане Пожарской. В этом браке у него родился сын, которого назвали Олегом.