События сериала развиваются в вымышленном Брайарском университете — месте, где пересекаются учебная жизнь, спортивные амбиции и личные драмы студентов. В центре истории — отличница и начинающая поп-певица Ханна Уэллс, которая безответно влюблена в местную звезду, игрока футбольной команды Джастина Кола. Однако он не обращает на девушку никакого внимания.
Стремясь привлечь его взгляд и вызвать ревность, Ханна заключает сделку с капитаном хоккейной команды Гарретом Грэхемом. По условиям их соглашения он должен изображать ее парня, а она — помочь ему подтянуть учебу. Изначально этот план кажется обоим выгодным и простым, однако постепенно ситуация выходит из-под контроля, а фиктивные отношения начинают оборачиваться вполне реальными чувствами.
В первом сезоне сериала восемь серий. Расскажем, как развивались события в финале.
Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Вне кампуса»
Финал первого сезона разворачивается на фоне театральной постановки «Пьяный Шекспир». Во время спектакля Ханна принимает решение пойти на свидание с Джастином, однако довольно быстро осознает, что эти отношения не соответствуют ее истинным чувствам и внутренним ожиданиям. Она расстается с ним и направляется к ледовой арене, где под аккомпанемент собственной песни открыто признается Гаррету в своих чувствах. Гаррет отвечает ей взаимностью и спешит навстречу.
Несмотря на эмоциональное сближение, завершение вечера оказывается непростым: герои расходятся по разным сторонам. Ханна остается одна и переживает эмоциональный спад. Она находит утешение в музыке и просматривает фильм «Грязные танцы». Гаррет, в свою очередь, возвращается домой.
После разрыва Ханна и Гаррет стараются избегать друг друга, однако на кампусе быстро распространяются слухи о том, что хоккейной команде якобы запретили смотреть в сторону Ханны. Разъяренная подобными сплетнями, девушка врывается в раздевалку. Гаррет объясняет ситуацию и говорит, что слухи не имеют к нему отношения.
Из-за старой драки с Аароном Делейни команду Брайарского университета лишают всех побед в сезоне.
Для Ханны финал сезона становится переломным моментом и в творческом плане. Она переживает своего рода перезапуск: к ней возвращается вдохновение, и она вновь решает поучаствовать в конкурсе. Позже, на музыкальном шоу, Ханна уверенно выступает с собственной песней и занимает второе место.
Дополнительную интригу финалу добавило появление нового персонажа — Хантера Дэвенпорта (в сериале впервые представленного как Картер Сент-Джеймс). Его связь с Дином и намеки на давнюю конфликтную историю открывают новые сюжетные линии и задают направление для возможного продолжения истории во втором сезоне.
Как сложились судьбы ключевых персонажей
В финале первого сезона «Вне кампуса» основные сюжетные линии приходят к эмоциональному и логическому завершению, однако отношения главных героев остаются сложными и неоднозначными. История Ханны Уэллс и Гаррета Грэхема развивается через череду разрывов, осознаний и попыток разобраться в собственных чувствах.
Ханна Уэллс
В финале проходит через личный и творческий перелом. Разрыв с Джастином становится для Ханны (Элла Брайт) моментом выбора в пользу собственных чувств. Несмотря на эмоциональную нестабильность после расставания с Гарретом, она постепенно восстанавливается и возвращается к музыке. Участие в музыкальном конкурсе становится для Ханны точкой перезапуска: она вновь находит вдохновение и уверенно заявляет о себе как артистка, в итоге занимая второе место на музыкальном шоу.
Гаррет Грэхем
Завершает сезон в состоянии внутреннего конфликта. Отношения Гаррета (Бельмонт Камели) с Ханной оказываются под давлением обстоятельств, слухов и личных сомнений, что приводит к дистанции между ними. Помимо этого, на него и хоккейную команду обрушиваются последствия прошлых конфликтов — лишение побед в сезоне становится серьезным ударом для всей команды. Несмотря на эмоциональную привязанность к Ханне, Гаррет остается один.
Будет ли продолжение сериала «Вне кампуса»
Сериал «Вне кампуса» был официально продлен на второй сезон еще до выхода первой части. На данный момент точная дата релиза второго сезона не объявлена, однако предварительно его премьера ожидается в середине 2027 года. Известно, что съемки запланированы на период с 1 июня по 18 сентября 2026 года и должны пройти в Ванкувере.