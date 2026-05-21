Дебют братьев Федора и Никиты Кравчуков — редкий случай, когда молодые режиссеры берутся за взрослый, жесткий материал о 1990-х и тюремном дне и не просто не проваливаются, а выдают один из самых обсуждаемых фильмов сезона. В основе картины — автобиографический роман Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет» об опыте пребывания в «Лефортово» и «Матросской Тишине». Александр Петров в роли успешного банкира, угодившего за решетку, и рэпер Хаски в образе харизматичного смотрящего — только вершина айсберга. Создатели даже выпустили отдельный фильм о съемках, и мы отобрали самое интересное. В статье рассказываем подробности того, как снимали фильм «Коммерсант»
Особенности съемочного процесса
Работа над «Коммерсантом» стала для братьев Кравчуков настоящим кинематографическим крещением. В возрасте 24 и 26 лет они взялись за историю, которую сами никогда не переживали, и превратили ее в зрительское высказывание. Вот ключевые решения, определившие лицо фильма.
Правило 15 минут: как структурировали сценарий
Изначально сценарий насчитывал 400 страниц — объем, который пришлось ужимать до 90. Каждое сокращение, по признанию режиссеров, давалось с болью. Но ориентиром стало не просто желание уложиться в хронометраж, а рекомендация самого Андрея Рубанова: каждые 15 минут в картине должны меняться правила игры. Так родилась «партитура фильма» — объемная таблица, где каждая сцена окрашивалась в зависимости от эмоции, которую должен испытать зритель. Повторения соседних эмоций исключались. В результате на 15-й минуте героя задерживают, на 30-й он попадает в «Матросскую Тишину», а еще через четверть часа узнает о предательстве. Фильм работает как серия ударов — без пауз на передышку.
Слепок эпохи без ностальгии
Федор (родился в 1999-м) и Никита (2001) Кравчуки того времени не застали. И это, как ни парадоксально, сыграло им на руку. Сам Рубанов заметил, что они сняли отличное кино о 1990-х именно потому, что «не видели того времени». В отличие от ностальгирующих режиссеров старшего поколения, братья подошли к эпохе как антропологи. Они погрузились в документы, хроники, изучили феню до такой степени, что, по собственному признанию, почти начали на ней говорить. Продюсер Иван Голомовзюк поначалу видел в отсутствии личного опыта проблему, но дебютанты компенсировали это тотальным исследованием материала. В результате 1990-е в «Коммерсанте» — не лубочная ретроспектива с малиновыми пиджаками, а функциональная среда обитания, где деньги пахнут риском.
Тюремная хата как произведение искусства
Самый сложный элемент съемок — камера. Доступа к действующим помещениям нет, да и выглядят они иначе, чем в 1990-х. Поэтому декорацию хаты построили во ВГИКе за две с половиной недели. Художница-постановщица Валерия Евсеева опиралась на фотографии из открытых источников, личного архива Рубанова и снимки реальных колоний в Арзамасе и Дмитрове. Консультант, отбывавший заключение в 1990-х, давал рекомендации по деталям.
Особого внимания заслуживает «берлога» — пространство смотрящего Славы, отгороженное шторами из ткани от остальной камеры. Она получилась намеренно тесной: в сцене там одновременно находились пять человек и оператор. Каждое движение раскадровывалось заранее. Сверху над «берлогой» навесили полупрозрачный материал для рассеянного света. Режиссеры добивались визуальной неустойчивости — камера быстрая, чувственная, постоянно теряет и находит персонажа. Эффект липкости, духоты перенаселенной камеры усиливали водой на коже актеров.
Внутри «берлоги» — множество христианских атрибутов и нарисованных от руки икон. Герой Хаски глубоко религиозен. Стены около его койки обклеены символическими вырезками: «Отшельник с каменного острова» (отсылка к одиночеству), кадр с глазами и надписью «Иди и смотри» — ключ к его роли в камере.
Офис под сводами и ночной клуб в натуральных интерьерах
Для офиса подпольного банка, где герой Петрова ведет дела до ареста, выбрали подвал московского особняка, принадлежавшего любовнице Петра I Анне Монс. Сводчатые потолки здесь работают на идею режиссеров: герой заключил себя в тюрьму задолго до физического попадания за решетку. Ночной клуб «Распутин» снимали в настоящем «Распутине». Улицы Москвы 1990-х с красным BMW 850 героя воссоздали в кинопарке «Москино». А вот тюремные коридоры нашли в реальной бывшей тюрьме — атмосфера подлинности оказалась незаменимой.
Когда проходили съемки фильма «Коммерсант»
Подготовка к проекту заняла больше года, включая работу над сценарием и кастинг. Основной съемочный период пришелся на 2025 год — фильм позиционируется как премьера 2026-го, и хронология укладывается в стандартный для индустрии цикл «производство — постпродакшн — прокат».
Какие сложности возникли в процессе съемок
Работа над «Коммерсантом» не обошлась без форс-мажоров, и большинство из них связаны с необычным кастинговым решением.
Бывшие заключенные на площадке. В массовку для сцен в камере пригласили людей с реальным тюремным опытом — для достоверности. По словам Федора Кравчука, на первой смене несколько человек отнеслись к происходящему скептически: думали, увидят серьезное кино, а попали на какую-то студенческую историю. Но к концу дня они извинились — режиссеры доказали серьезность намерений. Некоторые артисты-статисты все еще находились под УДО, и им приходилось уезжать со съемок пораньше, чтобы отмечаться.
500 литров чифира и конфликт с дедом. На третьей или четвертой смене к Никите Кравчуку подошел щуплый, сухой дед из массовки и попросил чифира, чтобы взбодриться. Режиссер отказал: «Давай кофе, я не хочу отвечать, если сердце стукнет». В результате за шесть дней съемок в тюремной декорации сварили 500 литров черного чая — арестантская привычка пить чай канистрами взяла свое.
Самостоятельность vs отец. Братья Кравчуки — сыновья известного режиссера Андрея Кравчука («Адмиралъ», «Викинг»). Им было важно сепарироваться от фигуры отца и доказать, что они могут работать как самостоятельные творческие единицы. Отец помогал только советом — он был занят на съемках собственного фильма. И, как считают сами дебютанты, им это удалось.
Кто сыграл в фильме «Коммерсант»
Кастинг «Коммерсанта» — отдельная история успеха. Братья Кравчуки не надеялись, что за несколько месяцев до съемок на их предложение откликнется Александр Петров. Но актер как раз искал интересный проект, и ему понравился сценарий. «Судьба!» — поняли режиссеры. Петров не только исполнил главную роль, но и выступил креативным продюсером. Он признается, что после первой встречи был поражен отдачей и насмотренностью молодых режиссеров — качеством, которое не всегда встретишь у состоявшихся постановщиков. Петров активно участвовал в кастинге других актеров и настоял, чтобы во время работы не встречаться с прототипом своего героя — писателем Андреем Рубановым, чтобы не сбивать актерский прицел. Они познакомились уже после показа.
Актерский состав включает:
Александр Петров — роль банкира Андрея Рубанова (прототип автора романа). Актер создал образ цельного, порядочного человека, который через тюремное дно идет к своеобразному просветлению.
Хаски (Дмитрий Кузнецов) — смотрящий Слава, религиозный авторитет с певучими интонациями и магнетизмом. Для его голоса использовали специальный компрессор, сделав звучание жестким и давящим.
Иван Фоминов — главный антагонист, уголовник Слон с выпученными глазами и оттопыренными влажными губами.
Никита Павленко — Джонни, персонаж, балансирующий между окаменелой погруженностью и маниакальным весельем.
Рамиль Сабитов — Бабай, возрастной интеллигент-стоик.
Также в фильме снялись Елизавета Базыкина, Дмитрий Колчин, Карен Бадалов, Михаил Тройник, Артур Иванов и другие актеры.
Кроме того, в картине заняты люди с реальным тюремным опытом — их пригласили для записи голосов «дорожников» (заключенных, обеспечивавших связь между камерами). Всего в озвучке участвовало 10 таких людей.
Интересные факты о фильме «Коммерсант»
За скобками основного повествования осталось несколько деталей, которые многое объясняют в атмосфере и замысле картины.
Пение китов как звуковой маяк. Весь фильм прошит повторяющимися звуковыми мотивами. Самый неожиданный — пение китов. Оно сопровождает героя Петрова от начала до конца, становясь своеобразной звуковой подписью его внутреннего состояния. Композитор Кази (Иван Ивахнюк, работавший над сериалами «Хирург» и «ЮЗЗЗ») создал саундтрек липким, под стать камере, где все потные и грязные. При этом музыка современная, но имеет странную структуру из прошлого — с отсылками к Средневековью и викингам.
Монетка для двоих режиссеров. Поскольку фильм снимали братья-соавторы, встал вопрос распределения обязанностей. Решение оказалось простым и демократичным: каждый день они бросали монетку. Тот, кому выпадал «орел» или «решка», брал на себя ключевые решения в конкретной сцене. Система работала без сбоев — конфликтов из-за творческих амбиций не возникало.
Главный вопрос фильма — возможно ли простить предателя? — формулирует сам Александр Петров. И выбор его героя в финале объясняется любовью к семье, которая, как становится понятно, всегда была важнее денег и даже свободы. Книжный же Рубанов после отсидки оказывается на социальном дне, с зависимостями и необходимостью строить жизнь заново. Разница между финалами романа и фильма — любопытный маркер того, как изменились запросы аудитории за 20 лет. Сложного, противоречивого героя с пороками сегодня заменил цельный положительный персонаж.
Акценты в многоголосии хаты. Создатели специально выделили голос смотрящего (Хаски) с помощью обработки, сделав его инструментом давления на зрителя. При этом многоголосие камеры в целом — с репликами, криками, песнями — выступает отдельным героем фильма. Оно создает ощущение переполненного вагона метро в час пик, только находиться там приходится не час, а три-четыре года.