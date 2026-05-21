Федор (родился в 1999-м) и Никита (2001) Кравчуки того времени не застали. И это, как ни парадоксально, сыграло им на руку. Сам Рубанов заметил, что они сняли отличное кино о 1990-х именно потому, что «не видели того времени». В отличие от ностальгирующих режиссеров старшего поколения, братья подошли к эпохе как антропологи. Они погрузились в документы, хроники, изучили феню до такой степени, что, по собственному признанию, почти начали на ней говорить. Продюсер Иван Голомовзюк поначалу видел в отсутствии личного опыта проблему, но дебютанты компенсировали это тотальным исследованием материала. В результате 1990-е в «Коммерсанте» — не лубочная ретроспектива с малиновыми пиджаками, а функциональная среда обитания, где деньги пахнут риском.