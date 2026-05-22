Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Михайлов раскрыл секрет популярности фильма «Любовь и голуби»

Народный артист порассуждал о феномене легендарной комедии Владимира Меньшова
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Александр Михайлов, фото: пресс-служба ЗМКФ
Александр Михайлов, фото: пресс-служба ЗМКФ

Александр Михайлов на пресс-конференции в честь открытия 13-го Забайкальского Международного кинофестиваля порассуждал о феномене популярности культовой комедии со своим участием «Любовь и голуби».

Главный секрет картины, убежден народный артист, кроется в крепкой драматургической основе. «У фильма в основе хорошая драматургия, хорошая пьеса», — подчеркнул он. 

81-летний артист процитировал своего любимого актера Жана Габена, который на вопрос о том, что лежит в основе кинематографа, ответил: «Три фактора: сценарий, сценарий и еще раз сценарий». Эту формулу Михайлов считает ключевой и для успеха комедии «Любовь и голуби». 

Александр Михайлов в фильме «Любовь и голуби»
Александр Михайлов в фильме «Любовь и голуби»

«Если есть сценарий — мощная первооснова, надо быть бездарным режиссером, чтобы все изувечить», — заметил актер.

«И Володя обладал особым даром», — добавил Михайлов, имея в виду режиссера картины Владимира Меньшова.

Говоря об атмосфере на съемочной площадке, Михайлов описал ее как творческий праздник. «Весь съемочный процесс мы хулиганили. И жизнерадостно, с каким-то подъемом всегда», — вспомнил он.

Во многом эта энергия, по его мнению, исходила от Людмилы Гурченко.

«Там у меня была прелестная партнерша, которую я очень любил, — Людмила Марковна Гурченко», — с теплотой признался актер.

Кадр из фильма «Любовь и голуби»
Кадр из фильма «Любовь и голуби»