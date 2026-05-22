Александр Михайлов на пресс-конференции в честь открытия 13-го Забайкальского Международного кинофестиваля порассуждал о феномене популярности культовой комедии со своим участием «Любовь и голуби».
Главный секрет картины, убежден народный артист, кроется в крепкой драматургической основе. «У фильма в основе хорошая драматургия, хорошая пьеса», — подчеркнул он.
81-летний артист процитировал своего любимого актера Жана Габена, который на вопрос о том, что лежит в основе кинематографа, ответил: «Три фактора: сценарий, сценарий и еще раз сценарий». Эту формулу Михайлов считает ключевой и для успеха комедии «Любовь и голуби».
«Если есть сценарий — мощная первооснова, надо быть бездарным режиссером, чтобы все изувечить», — заметил актер.
«И Володя обладал особым даром», — добавил Михайлов, имея в виду режиссера картины Владимира Меньшова.
Говоря об атмосфере на съемочной площадке, Михайлов описал ее как творческий праздник. «Весь съемочный процесс мы хулиганили. И жизнерадостно, с каким-то подъемом всегда», — вспомнил он.
Во многом эта энергия, по его мнению, исходила от Людмилы Гурченко.
«Там у меня была прелестная партнерша, которую я очень любил, — Людмила Марковна Гурченко», — с теплотой признался актер.
Ранее Михайлов также раскрыл, какую сцену в легендарном фильме придумала сама Гурченко.