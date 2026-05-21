Князь Григорий Потемкин-Таврический — выдающийся российский государственный деятель второй половины XVIII века. Он оставил громадный след в отечественной истории, всячески способствуя развитию и укреплению Российской империи. Именно ему принадлежит заслуга присоединения к России Крыма, создания Черноморского флота и его главной базы — Севастополя.
Личность такого масштаба неизбежно должна была обзавестись киновоплощениями. Григорий Потемкин регулярно появляется на экране, причем не только в отечественных, но и в зарубежных картинах. Иногда он является лишь персонажем второго плана, но в некоторых фильмах личность могущественного фаворита Екатерины II раскрывается во всей ее глубине и многогранности. За всю историю кинематографа воплотить на экране Потемкина пробовали более 20 актеров. Вспоминаем некоторых из них.
Борис Ливанов
Светлейший князь Потемкин стал одним из важных персонажей военно-исторического биографического фильма Михаила Ромма «Адмирал Ушаков», вышедшего в 1953 году. В этой картине, посвященной великому русскому флотоводцу, Потемкина сыграл выдающийся актер Борис Ливанов.
К моменту съемок Ливанов был уже Народным артистом СССР и обладателем пяти Сталинских премий. Причем самую первую он получил за исполнение роли другого князя — Дмитрия Пожарского из довоенной исторической драмы Всеволода Пудовкина «Минин и Пожарский».
Юрий Чекулаев
Эпизодическую роль Потемкина в киносказке 1961 года «Вечера на хуторе близ Диканьки» исполнил артист Юрий Чекулаев. Его персонаж выступает проводником казаков, прибывших на аудиенцию к Екатерине II. А высокий статус князя подчеркивают не только сами казаки, ставящие Потемкина выше царя, но и то, что он единственный демонстративно не опускает глаза в пол при приближении императрицы.
В 1961-м Чекулаев был еще начинающим киноактером, за плечами которого было лишь несколько фильмов. Впоследствии он снялся в десятках картин. Но куда большую известность актер приобрел в качестве мастера озвучивания. Голосом Юрия Чекулаева говорят Фил Кори из культового мюзикла «Серенада солнечной долины», Ксеркс из исторической драмы 1961 года «300 спартанцев» и другие герои.
Дмитрий Ульянов / Алексей Морозов
Историко-биографическая драма Игоря Зайцева «Великая», вышедшая на экраны в 2015 году, сосредоточена непосредственно на личности Екатерины II. Мини-сериал рассказывает о первых шагах будущей императрицы к российскому престолу. Однако Потемкин, которого играет актер Дмитрий Ульянов, на тот момент был еще малоизвестным дворянином.
Ситуация изменилась в продолжении сериала, получившем название «Великая. Золотой век». В этом сезоне, опубликованном в 2023 году, события начинаются с 1763 года, когда Григорий Потемкин находился на пике славы. Возмужавшего князя сыграл актер и режиссер Алексей Морозов, известный по роли политрука Клочкова из фильма «Двадцать восемь панфиловцев».
Владимир Яглыч
Еще одной попыткой рассказать о жизни самой известной российской императрицы стал сериал «Екатерина», стартовавший в 2014 году. Со второго сезоны, выходившего в 2017-м, в сериале появился Григорий Потемкин, сыграть которого взялся Владимир Яглыч.
Творческий путь Владимира Яглыча начался за полтора десятилетия до съемок в «Екатерины» с эпизодических ролей в различных сериалах. Настоящим прорывом для него стала роль черного копателя Олега по кличке Череп из военной драмы «Мы из будущего». Впоследствии он закрепил успех во второй части фильма, где сыграл уже профессионального археолога Олега Игоревича, по прежнему носящего кличку Череп. После успеха второго сезона «Великой» Яглыч остался в сериале и исполнял свою роль в третьем и четвертом сезонах.
Иван Колесников
Первым фильмом, который полностью сосредоточился на личности фаворита Екатерины II, стал проект «Первого канала» «Новороссия. Потемкин», вышедший в 2026 году. Григория Потемкина в нем сыграл актер Иван Колесников, хорошо известный по главной роли журналиста Лентулова в звездном фильме Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи», а также по сериалу «Первый отдел», где он сыграл хитроумного следователя Брагина.
Сериал охватывает период жизни Светлейшего князя от первых шагов по карьерной лестнице и до его превращения в одного из ключевых деятелей Российской империи. При этом Потемкин показан не только политиком, но и человеком со всеми приличествующими этому званию слабостями и страстями.