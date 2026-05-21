С кем останутся герои «Вне кампуса»: главные любовные линии книг

Серия книг «Вне кампуса» полюбилась читателям не только из-за хоккея и университетской атмосферы, но и благодаря ярким романтическим линиям. Разбираемся, чем закончились отношения главных героев и кто в итоге обрел свое счастье
Анна Облонская
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Вне кампуса»

Сериал «Вне кампуса» создан по мотивам одноименной серии бестселлеров Эль Кеннеди. Каждая книга посвящена одному из четырех студентов-хоккеистов и их непростой личной жизни. Первый сезон рассказывает историю Гаррета и Ханны, а каждая следующая книга — о другом спортсмене. Внимание: материал содержит спойлеры к первому сезону сериала «Вне кампуса» и всем книгам серии.

Первый сезон — экранизация романа «Сделка». В центре сюжета — капитан хоккейной команды Гаррет Грэм (Бельмонт Камели) и начинающая певица Ханна Уэллс (Элла Брайт). Сначала они заключают взаимовыгодную сделку: Ханна помогает Гаррету с учебой, а он изображает ее бойфренда, чтобы вызвать ревность у ее возлюбленного.

Однако в лучших традициях молодежной романтики притворство быстро перерастает в настоящие чувства. Помимо Гаррета и Ханны, в сериале появляются друзья хоккеиста и его соседи по дому: Джон Логан (Антонио Сиприано), Джон Такер (Джейлен Томас Брукс), Дин Ди Лорентис (Стивен Калин), а также лучшая подруга Ханны — Элли (Мика Абдалла).

Сериал уже продлили на второй сезон. После четырех книг о хоккеистах Эль Кеннеди выпустила роман «Наследие», действие которого происходит спустя три года после окончания университета и показывает, как сложились судьбы всех персонажей.

Гаррет Грэм

Кадр из сериала «Вне кампуса»

Главный герой первой книги серии — капитан хоккейной команды Университета Брайар Гаррет Грэм. Из-за проблем с учебой он рискует лишиться спортивной карьеры и просит помощи у умной однокурсницы Ханны Уэллс. Взамен Гаррет соглашается изображать ее парня, чтобы вызвать ревность у Джастина Коля — парня, в которого влюблена Ханна.

Со временем фиктивные отношения становятся настоящими. Но счастливое будущее оказывается под угрозой: отец Гаррета требует, чтобы Ханна рассталась с сыном, иначе он лишит его финансовой поддержки и разрушит хоккейную карьеру. Девушка соглашается, однако позже правда вскрывается, и пара снова воссоединяется. В сериале эта линия была изменена и пара расстается по другой причине. В «Наследии» Гаррет и Ханна женаты и воспитывают близнецов.

Джон Логан

Кадр из сериала «Вне кампуса»

Вторая книга — «Ошибка» — посвящена Джону Логану. На первый взгляд он наслаждается типичной студенческой жизнью, но внутри переживает серьезный кризис. Логан неожиданно начинает испытывать чувства к Ханне — девушке своего лучшего друга Гаррета, а параллельно понимает, что после университета ему, вероятно, придется отказаться от мечты о профессиональном хоккее ради заботы о семье.

На этом фоне он сближается с первокурсницей Грейс Айверс, но в какой-то момент грубо отталкивает ее, заявив, что она для него ничего не значит. Позже Логан понимает, что скучал вовсе не по Ханне, а по тем чувствам, которые испытывал рядом с Грейс. В итоге он добивается ее прощения и признается в любви в прямом эфире университетского радио. В «Наследии» выясняется, что Логан и Грейс тайно поженились и воспитывают дочь Блейк.

Дин Ди Лорентис

Кадр из сериала «Вне кампуса»

Главный герой романа «Счет» — харизматичный хоккеист Дин Ди Лорентис, привыкший к легким романам и беззаботной жизни. Все меняется после знакомства с Элли Хейс, которая пытается пережить тяжелое расставание. В отличие от предыдущих увлечений, отношения с Элли оказываются для Дина по-настоящему важными.

Но затем герой сталкивается с чередой тяжелых событий: его преследуют прошлые ошибки, а смерть друга Бо окончательно выбивает из колеи. Дин начинает злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами, теряет место в хоккейной команде и рушит отношения с Элли. Постепенно он выбирается из кризиса, начинает тренировать детей и понимает, что хочет стать тренером, а не юристом. В финале книги Дин и Элли снова сходятся, а в «Наследии» уже женаты и воспитывают троих детей.

Джон Такер

Кадр из сериала «Вне кампуса»

История Джона Такера развивается в книге «Цель». Еще в финале «Счета» он неожиданно сообщает друзьям, что станет отцом: ребенка ждет Сабрина Джеймс — его однокурсница.

Их отношения начались со случайной ночи, но Такер довольно быстро понял, что хочет большего. Сабрина же была сосредоточена на поступлении в Гарвард и не собиралась строить серьезные отношения. Все меняется после новости о беременности. Такер делает все, чтобы быть рядом, а Сабрина постепенно открывается ему. Вместе они воспитывают дочь Джейми, а позже в «Наследии» выясняется, что супруги уже растят двоих детей: Сабрина окончила Гарвард, а Такер открыл сеть баров.