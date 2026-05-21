Сериал «Вне кампуса» создан по мотивам одноименной серии бестселлеров Эль Кеннеди. Каждая книга посвящена одному из четырех студентов-хоккеистов и их непростой личной жизни. Первый сезон рассказывает историю Гаррета и Ханны, а каждая следующая книга — о другом спортсмене. Внимание: материал содержит спойлеры к первому сезону сериала «Вне кампуса» и всем книгам серии.
Первый сезон — экранизация романа «Сделка». В центре сюжета — капитан хоккейной команды Гаррет Грэм (Бельмонт Камели) и начинающая певица Ханна Уэллс (Элла Брайт). Сначала они заключают взаимовыгодную сделку: Ханна помогает Гаррету с учебой, а он изображает ее бойфренда, чтобы вызвать ревность у ее возлюбленного.
Однако в лучших традициях молодежной романтики притворство быстро перерастает в настоящие чувства. Помимо Гаррета и Ханны, в сериале появляются друзья хоккеиста и его соседи по дому: Джон Логан (Антонио Сиприано), Джон Такер (Джейлен Томас Брукс), Дин Ди Лорентис (Стивен Калин), а также лучшая подруга Ханны — Элли (Мика Абдалла).
Сериал уже продлили на второй сезон. После четырех книг о хоккеистах Эль Кеннеди выпустила роман «Наследие», действие которого происходит спустя три года после окончания университета и показывает, как сложились судьбы всех персонажей.
Гаррет Грэм
Главный герой первой книги серии — капитан хоккейной команды Университета Брайар Гаррет Грэм. Из-за проблем с учебой он рискует лишиться спортивной карьеры и просит помощи у умной однокурсницы Ханны Уэллс. Взамен Гаррет соглашается изображать ее парня, чтобы вызвать ревность у Джастина Коля — парня, в которого влюблена Ханна.
Со временем фиктивные отношения становятся настоящими. Но счастливое будущее оказывается под угрозой: отец Гаррета требует, чтобы Ханна рассталась с сыном, иначе он лишит его финансовой поддержки и разрушит хоккейную карьеру. Девушка соглашается, однако позже правда вскрывается, и пара снова воссоединяется. В сериале эта линия была изменена и пара расстается по другой причине. В «Наследии» Гаррет и Ханна женаты и воспитывают близнецов.
Джон Логан
Вторая книга — «Ошибка» — посвящена Джону Логану. На первый взгляд он наслаждается типичной студенческой жизнью, но внутри переживает серьезный кризис. Логан неожиданно начинает испытывать чувства к Ханне — девушке своего лучшего друга Гаррета, а параллельно понимает, что после университета ему, вероятно, придется отказаться от мечты о профессиональном хоккее ради заботы о семье.
На этом фоне он сближается с первокурсницей Грейс Айверс, но в какой-то момент грубо отталкивает ее, заявив, что она для него ничего не значит. Позже Логан понимает, что скучал вовсе не по Ханне, а по тем чувствам, которые испытывал рядом с Грейс. В итоге он добивается ее прощения и признается в любви в прямом эфире университетского радио. В «Наследии» выясняется, что Логан и Грейс тайно поженились и воспитывают дочь Блейк.
Дин Ди Лорентис
Главный герой романа «Счет» — харизматичный хоккеист Дин Ди Лорентис, привыкший к легким романам и беззаботной жизни. Все меняется после знакомства с Элли Хейс, которая пытается пережить тяжелое расставание. В отличие от предыдущих увлечений, отношения с Элли оказываются для Дина по-настоящему важными.
Но затем герой сталкивается с чередой тяжелых событий: его преследуют прошлые ошибки, а смерть друга Бо окончательно выбивает из колеи. Дин начинает злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами, теряет место в хоккейной команде и рушит отношения с Элли. Постепенно он выбирается из кризиса, начинает тренировать детей и понимает, что хочет стать тренером, а не юристом. В финале книги Дин и Элли снова сходятся, а в «Наследии» уже женаты и воспитывают троих детей.
Джон Такер
История Джона Такера развивается в книге «Цель». Еще в финале «Счета» он неожиданно сообщает друзьям, что станет отцом: ребенка ждет Сабрина Джеймс — его однокурсница.
Их отношения начались со случайной ночи, но Такер довольно быстро понял, что хочет большего. Сабрина же была сосредоточена на поступлении в Гарвард и не собиралась строить серьезные отношения. Все меняется после новости о беременности. Такер делает все, чтобы быть рядом, а Сабрина постепенно открывается ему. Вместе они воспитывают дочь Джейми, а позже в «Наследии» выясняется, что супруги уже растят двоих детей: Сабрина окончила Гарвард, а Такер открыл сеть баров.