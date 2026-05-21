20 мая Анне Пересильд исполнилось 17 лет. В честь дня рождения она поделилась редкими кадрами с «самыми близкими ей людьми». На фотографиях — отец Алексей Учитель, мать Юлия Пересильд и возлюбленный Ваня Дмитриенко.
«Вот так вот я росла, а сегодня мне уже 17! Живу, люблю, учусь, ошибаюсь и обожаю свою жизнь! Спасибо людям, которые меня окружают и так нежно относятся ко мне. С вами я чувствую себя защищенной от всего зла в этом мире!» — написала Анна в посте (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).
Особые слова благодарности актриса адресовала матери. Она назвала Юлию Пересильд своим «примером во многом».
«Но я всегда восхищаюсь тем, как сильно ты умеешь любить людей… Учусь у тебя этому каждый день! Мне невероятно повезло быть твоей дочерью… Ты мама, о которой даже невозможно мечтать, ты уникальна!» — высказалась Анна.
В своем обращении она также поблагодарила судьбу за возможность «любить так сильно и по-настоящему».
«В наше время это такая редкость, но мне невероятно повезло… Любовь — это то, без чего я бы никогда не смогла существовать. Оно пробуждает в нас такие трогательные, искренние и очень добрые чувства!» — отметила именинница.
«На этих фотографиях самые близкие мне люди. Семья, друзья… Смотрю на них и понимаю, что мы с вами уже так долго и так много всего вместе прошли, но дальше только интереснее… Спасибо за то, что вы есть… Ура!» — подвела итог Анна Пересильд.