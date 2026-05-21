Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анна Пересильд трогательно обратилась к родителям и друзьям в честь 17-летия

Актриса отметила день рождения 20 мая
Юлия, Анна и Мария Пересильд на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Юлия, Анна и Мария Пересильд на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба

20 мая Анне Пересильд исполнилось 17 лет. В честь дня рождения она поделилась редкими кадрами с «самыми близкими ей людьми». На фотографиях — отец Алексей Учитель, мать Юлия Пересильд и возлюбленный Ваня Дмитриенко. 

Анна Пересильд в 2016 году, фото: соцсети
Анна Пересильд в 2016 году, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

«Вот так вот я росла, а сегодня мне уже 17! Живу, люблю, учусь, ошибаюсь и обожаю свою жизнь! Спасибо людям, которые меня окружают и так нежно относятся ко мне. С вами я чувствую себя защищенной от всего зла в этом мире!» — написала Анна в посте (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Анна Пересильд с матерью и сестрой, фото: соцсети
Анна Пересильд с матерью и сестрой, фото: соцсети
Анна Пересильд с отцом, фото: соцсети
Анна Пересильд с отцом, фото: соцсети

Особые слова благодарности актриса адресовала матери. Она назвала Юлию Пересильд своим «примером во многом».

«Но я всегда восхищаюсь тем, как сильно ты умеешь любить людей… Учусь у тебя этому каждый день! Мне невероятно повезло быть твоей дочерью… Ты мама, о которой даже невозможно мечтать, ты уникальна!» — высказалась Анна.

Анна Пересильд с мамой, фото: соцсети
Анна Пересильд с мамой, фото: соцсети

В своем обращении она также поблагодарила судьбу за возможность «любить так сильно и по-настоящему».

«В наше время это такая редкость, но мне невероятно повезло… Любовь — это то, без чего я бы никогда не смогла существовать. Оно пробуждает в нас такие трогательные, искренние и очень добрые чувства!» — отметила именинница.

Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко, фото: соцсети
Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко, фото: соцсети

«На этих фотографиях самые близкие мне люди. Семья, друзья… Смотрю на них и понимаю, что мы с вами уже так долго и так много всего вместе прошли, но дальше только интереснее… Спасибо за то, что вы есть… Ура!» — подвела итог Анна Пересильд.