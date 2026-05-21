Михайлов раскрыл, какую сцену в фильме «Любовь и голуби» придумала Гурченко

Александр Михайлов раскрыл подробности съемок легендарного фильма Меньшова
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Александр Михайлов
Александр МихайловИсточник: Legion-Media.ru

Актер Александр Михайлов на пресс-конференции в честь открытия 13-го Забайкальского Международного кинофестиваля поделился воспоминаниями о работе над культовой картиной «Любовь и голуби». С особой теплотой 81-летний артист вспомнил свою партнершу по съемочной площадке — Людмилу Гурченко.

«У меня была прелестная партнерша, которую я очень любил, — Людмила Марковна Гурченко», — признался Михайлов. Он отметил, что их творческий союз не ограничивался одним фильмом: «Мы и сценические проекты делали, и в двух фильмах снимались вместе».

Кадр из фильма «Любовь и голуби»

По словам народного артиста, в комедии Владимира Меньшова Гурченко не просто исполняла свою роль, но и предлагала собственные идеи, выступая порой в роли соавтора сценария. Михайлов раскрыл малоизвестную деталь: знаменитая сцена с филиппинской медициной, ставшая одной из самых ярких в фильме, принадлежит не сценаристу Владимиру Гуркину и не Владимиру Меньшову. 

«Это задумка Людмилы Марковны Гурченко», — подчеркнул актер.

Людмила Гурченко в фильме «Любовь и голуби»

13-й Забайкальский Международный кинофестиваль проходит с 21 по 24 мая в Чите.