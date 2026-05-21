Дарья Повереннова ответила на критику и обвинения в ее адрес после смерти питомца

Не так давно актриса Дарья Повереннова сообщила о гибели любимого животного — ее кота Мармыша загрызли собаки спустя год после того, как он появился в семье знаменитости. После этого звезда сериала «Бригада» столкнулась с жесткой критикой. Юзеры обвинили ее в халатности и недосмотре, заявив, что именно она виновата в гибели животного, поскольку выпустила его за пределы дома.
Звезда не выдержала давления и вышла на связь с подписчиками. Она призналась, что, рассказав о смерти питомца, она хотела найти поддержку, а вместо этого ее прозвали убийцей.
«Ох, друзья, какие лютые вы комментарии оставили мне под моим постом о гибели моего кота. Я просто в шоке. И я убийца, и я недостойна иметь животных. Потрясающе. Я просто поражена. Я поделилась с вами своей болью, потому что для меня это было горе, поделилась для того, чтобы меня поддержали», — разочарованно высказалась она.
Повереннова отметила, что Мармыш, как и другие коты, много проводил времени на улице, поскольку у актрисы загородный дом. Кроме того, много лет у Дарьи были другие животные, ушедшие из жизни своей смертью, несмотря на то, что много гуляли.
Актриса настаивает: «Суть в том, что друзья в трудную минуту умеют поддерживать. Умеют поддерживать, а не наоборот».