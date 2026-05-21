Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дарья Повереннова ответила на критику и обвинения в ее адрес после смерти питомца

Актриса не выдержала давления и вышла на связь с подписчиками
Дарья Повереннова на премьере фильма «Гуру», фото: пресс-служба
Дарья Повереннова на премьере фильма «Гуру», фото: пресс-служба

Не так давно актриса Дарья Повереннова сообщила о гибели любимого животного — ее кота Мармыша загрызли собаки спустя год после того, как он появился в семье знаменитости. После этого звезда сериала «Бригада» столкнулась с жесткой критикой. Юзеры обвинили ее в халатности и недосмотре, заявив, что именно она виновата в гибели животного, поскольку выпустила его за пределы дома.

Звезда не выдержала давления и вышла на связь с подписчиками. Она призналась, что, рассказав о смерти питомца, она хотела найти поддержку, а вместо этого ее прозвали убийцей.

«Ох, друзья, какие лютые вы комментарии оставили мне под моим постом о гибели моего кота. Я просто в шоке. И я убийца, и я недостойна иметь животных. Потрясающе. Я просто поражена. Я поделилась с вами своей болью, потому что для меня это было горе, поделилась для того, чтобы меня поддержали», — разочарованно высказалась она.

Повереннова отметила, что Мармыш, как и другие коты, много проводил времени на улице, поскольку у актрисы загородный дом. Кроме того, много лет у Дарьи были другие животные, ушедшие из жизни своей смертью, несмотря на то, что много гуляли.

Актриса настаивает: «Суть в том, что друзья в трудную минуту умеют поддерживать. Умеют поддерживать, а не наоборот».