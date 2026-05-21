Создатели «Очень странных дел» пообещали объяснить финал через 20 лет

Создатели научно-фантастического сериала «Очень странные дела» (Stranger Things) Мэтт и Росс Дафферы заявили, что раскроют тайну финала проекта и судьбу главной героини Одиннадцать (Элевен) только спустя 20 лет. Об этом шоураннеры рассказали 18 мая ведущему Джошу Хоровицу в ходе подкаста Happy Sad Confused, опубликованном на YouTube.
Сериал «Очень странные дела» официально завершился с выходом финальной серии заключительного, пятого сезона 1 января текущего года. Шоу выходило на стриминговом сервисе Netflix с 2016 года и стало одним из самых популярных англоязычных проектов платформы.
Заключительный эпизод пятого сезона шоу вышел на платформе Netflix 31 декабря 2025 года и оставил открытым вопрос о том, выжила ли героиня актрисы Милли Бобби Браун после самопожертвования ради спасения друзей. Ссылаясь на создателя сериала «Клан Сопрано» Дэвида Чейза, который годами хранил молчание о своей концовке, Дафферы отметили, что намерены держать интригу как минимум до середины 2040-х годов.
«Если мы будем разговаривать с вами через 20 лет. Я надеюсь, что так и будет. Надеюсь, людям это всё еще будет интересно. Это было бы здорово, и тогда я всё расскажу, да. В тот момент, через 20 лет», — заявил Росс.
Кроме того, шоураннеры выразили удивление позицией актеров проекта. Калеб Маклафлин (Лукас), Сэди Синк (Макс) и Гейтен Матараццо (Дастин) в недавних интервью признались, что считают Одиннадцать погибшей. По словам Мэтта, ему интересно, как они пришли к такому выводу, ведь их персонажи так не считают.