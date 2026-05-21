Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Deadline: Майкл Бэй снимет фильм о спасении летчиков США в Иране

Картина будет основана на книге, которую пишет профессор и автор документальных произведений Митчелл Зукофф
Майкл Бэй
Майкл БэйИсточник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Американский режиссер Майкл Бэй, известный работой над такими проектами, как «Трансформеры», «Скала», «Перл-Харбор» и «Армагеддон», снимет фильм о спасении двух летчиков ВВС США в Иране. Об этом сообщил портал Deadline.

По его информации, картина расскажет о масштабной спасательной операции американских военных после крушения истребителя F-15E Strike Eagle в ходе конфликта вокруг Ирана. Лента будет основана на книге, которую пишет профессор и автор документальных произведений Митчелл Зукофф. Она выйдет в свет в 2027 году. Как отметил режиссер, новая картина будет посвящена «героизму и самоотверженности американских военнослужащих» в одной из наиболее сложных спасательных операций последних лет.

Двухместный истребитель F-15E был сбит над территорией Ирана в апреле. После катапультирования оба члена экипажа — пилот и штурман-оператор — успешно вышли на связь. Пилот был спасен через несколько часов после падения самолета. Во время поисково-спасательной операции Иран подбил один из принимавших в ней участие американских вертолетов Black Hawk — члены его экипажа получили ранения, однако он смог улететь. На установление местонахождения штурмана-оператора ушло больше суток. Операция по его спасению началась на следующий день. При этом истребители ВВС США наносили удары по выдвинувшимся в этот район иранским силам, чтобы они не смогли найти второго члена экипажа раньше американского спецназа.