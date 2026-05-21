Звезда фильма «Красотка» Наталия Антонова отметила годовщину свадьбы и показала поклонникам архивные снимки с торжества. Актриса опубликовала кадры в соцсетях, напомнив, что уже 21 год замужем за врачом-гинекологом Николаем Семеновым.
«Ну что вам сказать. Жизнь — прекрасная и удивительная вещь. Любовь правит миром и только любовь, она везде, никогда не проходит и будет вечно. Всем счастья, а мы принимаем поздравления с днем свадьбы. Познакомились мы 22 года назад. Поженились 21 год назад. Повенчались 10 лет назад. И если бы у меня была еще одна жизнь, то я провела бы ее с тобой и на необитаемом острове, потому, что кроме тебя мне никто не нужен», — написала знаменитость.
Для Антоновой этот брак стал вторым. Ранее она была замужем за коллегой по цеху Александром Вершининым. В 1997 году у пары родился сын Артем, а в 2001 году они развелись. В отношениях с Семеновым у актрисы появились еще двое сыновей: 20-летний Никита и 19-летний Максим.
