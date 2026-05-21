Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда фильма «Красотка» трогательно поздравила мужа с 21-й годовщиной свадьбы

Актриса Наталия Антонова показала фото со своей свадьбы
Наталия Антонова
Наталия АнтоноваИсточник: Legion-Media.ru

Звезда фильма «Красотка» Наталия Антонова отметила годовщину свадьбы и показала поклонникам архивные снимки с торжества. Актриса опубликовала кадры в соцсетях, напомнив, что уже 21 год замужем за врачом-гинекологом Николаем Семеновым.

Наталия Антонова, фото: соцсети
Наталия Антонова, фото: соцсети

«Ну что вам сказать. Жизнь — прекрасная и удивительная вещь. Любовь правит миром и только любовь, она везде, никогда не проходит и будет вечно. Всем счастья, а мы принимаем поздравления с днем свадьбы. Познакомились мы 22 года назад. Поженились 21 год назад. Повенчались 10 лет назад. И если бы у меня была еще одна жизнь, то я провела бы ее с тобой и на необитаемом острове, потому, что кроме тебя мне никто не нужен», — написала знаменитость.

Наталия Антонова с мужем, фото: соцсети
Наталия Антонова с мужем, фото: соцсети

Для Антоновой этот брак стал вторым. Ранее она была замужем за коллегой по цеху Александром Вершининым. В 1997 году у пары родился сын Артем, а в 2001 году они развелись. В отношениях с Семеновым у актрисы появились еще двое сыновей: 20-летний Никита и 19-летний Максим.

Ранее Наталия Антонова показала, как выглядит ее тело в 52 года.