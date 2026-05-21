Кристофер Нолан не пользуется смартфоном и электронной почтой

Режиссер предпочиет традиционные способы коммуникации
Источник: Legion-Media.ru

Кристофер Нолан признался, что живет практически без цифровых технологий. В интервью программе «60 минут» режиссер рассказал, что никогда не пользовался электронной почтой и не имеет смартфона, предпочитая традиционные способы коммуникации.

«Я получаю много распечатанных писем. Меня никогда особенно не интересовала эта форма общения. У меня нет смартфона», — отметил Нолан.

Несмотря на цифровую эпоху, режиссер продолжает работать в масштабных кинопроектах. Его новый фильм «Одиссея» выйдет 17 июля 2026 года и станет первым в истории, полностью снятым на камеры IMAX. Съемки картины длились около полугода и проходили в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии, Испании и завершились в Лос-Анджелесе.

Ранее Кристофер Нолан объяснил выбор Трэвиса Скотта на роль поэта в «Одиссее».