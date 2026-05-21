Неизвестная проникла в дом Джонни Деппа в Лос-Анджелесе

Неизвестная женщина незаконно проникла в особняк голливудского актера Джонни Деппа, расположенного в Лос-Анджелесе, сообщает портал TMZ.
В результате происшествия на место прибыли сотрудники полиции. Однако к этому моменту женщина бесследно исчезла.
Согласно информации портала, подозреваемая на протяжении нескольких дней находилась в непосредственной близости от главного входа в дом актера. Кроме того, неизвестная была замечена за видеосъемкой жилища Деппа.
Ранее сообщалось, что Джонни Депп вернулся в Лос-Анджелес и запустил собственный бренд.