О чем фильм «Дьявол носит Prada 2»
Энди Сакс когда-то работала в модном журнале «Подиум», а затем ушла в серьезную журналистику, подготовила кучу значимых материалов и даже заработала премию «Золотая клавиатура» за один из них. Прямо во время церемонии награждения Энди получает SMS с неприятной новостью: ради оптимизации расходов издатель уволил ее вместе со всеми коллегами.
Идея поработать копирайтером в художественной галерее подруги героиню не вдохновляет, а вот внезапное предложение вернуться в «Подиум» старшим редактором — очень даже (как отмечают в фильме, «не все измеряется деньгами», но зарплаты — определенно ими). Журналу, вообще-то, требуется кризис-менеджер, тем не менее, при встрече с главредом издания Мирандой Пристли Энди ведет себя точно так же, как и 20 лет назад, то есть хлопает глазами и что-то мямлит. И все же, накопленный за годы журналистский опыт помогает ей собраться, доказать собственную дееспособность и спасти «Подиум».
Зачем смотреть
Аудитории, которую увлекают диалоги о цвете «шепот тюльпана», о выступающей в качестве месседжа сумке за 3000 долларов и о платьях, похожих на «кричащие гитарные соло», просмотр «Дьявол носит Prada 2» предоставит массу поводов для радости.
Для зрителя, не интересующегося модной индустрией, единственным достоинством новой ленты, пожалуй, станет актерский состав. Главные роли в сиквеле, как и в первом фильме, отдали Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи; Люси Лью и Кеннет Брана играют персонажей второго (если не третьего) плана, есть еще камео Леди Гаги.
Ярче остальных по-прежнему блистает Стрип. Ее Миранда Пристли постарела, но не смягчилась. Как и раньше, она скупа на эмоции, резка с подчиненными, а бывшую сотрудницу Эмили Чарльтон (Блант) и вовсе отшивает фразой «Ты не визионер, ты продавец». Смело можно сказать, что за все самое яркое, запоминающееся, забавное (посадка в эконом-класс в самолете под хит Мадонны) и даже трогательное (расположенные ближе к финалу диалоги Пристли с персонажами Хэтэуэй и Туччи), что есть в фильме, отвечает именно Стрип.
Почему можно не смотреть
Вторая «Прада» — в меру зрелищное, но абсолютно пустое кино без свежих сюжетных ходов и оригинальных идей (в фильме время от времени звучат реплики, касающиеся текущего состояния прессы, но их можно проигнорировать).
Предположить, что Хэтэуэй, Блант и даже Стрип вложили души в своих героинь, довольно сложно; лучшее, что можно сказать о фильме — его съемки, наверное, дали возможность хорошим актрисам развлечься и примерить эффектные наряды. То есть хочется верить, что актрисы развлеклись — не ради же одной финансовой выгоды они ввязались в этот проект. Впрочем, чем бы ни руководствовались Стрип, Хэтэуэй и Блант, с тем, что эту ленту сняли не визионеры, а продавцы, спорить бессмысленно.