Идея поработать копирайтером в художественной галерее подруги героиню не вдохновляет, а вот внезапное предложение вернуться в «Подиум» старшим редактором — очень даже (как отмечают в фильме, «не все измеряется деньгами», но зарплаты — определенно ими). Журналу, вообще-то, требуется кризис-менеджер, тем не менее, при встрече с главредом издания Мирандой Пристли Энди ведет себя точно так же, как и 20 лет назад, то есть хлопает глазами и что-то мямлит. И все же, накопленный за годы журналистский опыт помогает ей собраться, доказать собственную дееспособность и спасти «Подиум».