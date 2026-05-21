По словам программного директора фестиваля Трифона Бебутова, в этом году конкурсная программа «Нового движения» состоит из фильмов, в которых авторская глубина, эксперимент и жанровое кино существуют вместе как грани единого высказывания. «Фильмы, которые мы отобрали, очень разные — по языку, по интонации, по происхождению, по тому, как они устроены изнутри, — говорит Бебутов. — Но всех их объединяет одно: за каждым стоит художник, который не просто ищет форму, но хочет, чтобы его смыслы были услышаны. Мы убеждены, что по-настоящему живое кино рождается именно на этом пересечении — между творческой свободой и желанием найти отклик в зале».