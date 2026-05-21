Фестиваль молодого кино «Новое движение 2026» объявил состав жюри, конкурсную программу и участников кинорынка авторского кино.
Жюри и награды
В 2026 году судить фильмы участников конкурса будут представители разных киноцехов: режиссер и сценарист Иван Соснин, актер театра и кино Риналь Мухаметов, актриса Анастасия Красовская, оператор Всеволод Каптур, а также председатель жюри, продюсер Максим Добромыслов.
По результатам смотра жюри присудит лучшим фильмам конкурсной программы основные награды: главный приз, призы за лучшую режиссуру, мужскую и женскую роли, лучшее визуальное решение. Победитель, выигравший Главный приз фестиваля, получит Премию Губернатора Новгородской области в размере одного миллиона рублей.
Также конкурсанты будут претендовать на призы партнеров фестиваля: социальная сеть ВКонтакте наградит одного из участников конкурса поддержкой в продвижении фильма в прокате, а кинопрокатная компания «Веретено» вручит приз, включающий организацию премьерных показов и поддержку проката картины. Специальный приз вручат одному из фаворитов молодые кинокритики.
Кроме того, оргкомитет и дирекция «Нового движения» присудит награду лучшему молодому продюсеру в России — независимо от того, участвует ли его фильм в конкурсной программе.
Конкурсная программа
В основной конкурс «Нового движения 2026» вошли девять картин разных жанров и направлений — от психологического триллера до романтического роуд-муви.
Среди участников конкурсной программы — картина Арсения Московского «Ветер в голове» о бывшем хоккеисте, который возвращается в родные края и сталкивается с травматичным прошлым; триллер Алексея Житковского «Д-76» о курьере, попавшем в мир криминала; драма Юлии Анищенко «Жужа» о застенчивой девушке, чью жизнь меняет встреча с глухим юношей; фильм Тахмины Мюссе «Не золото» о молодом дагестанце, пытающемся начать все сначала; лента Андрея Бурмистрова «Серф Животное» о девушках, ищущих свободу на острове.
В программу вошли и фильмы со звездным актерским составом: драма Вероники Коржевской «Где ты?» с Никитой Волковым, Анной Богомоловой, Валери Зоидовой и Юрием Чурсиным; мелодрама Ильи Храмова «Трасса “Море-море”» с Юлией Франц и Арамом Вардеваняном; картина Светланы Белкиной «Чужой звонок» с Алексеем Чадовым, Светланой Ивановой и Людмилой Артемьевой.
В числе конкурсантов также оказалась новая работа Вячеслава Иванова «Меня пожирает собственная кровать» — в прошлом году его фильм «Привычка нюхать пальцы» получил главный приз смотра.
По словам программного директора фестиваля Трифона Бебутова, в этом году конкурсная программа «Нового движения» состоит из фильмов, в которых авторская глубина, эксперимент и жанровое кино существуют вместе как грани единого высказывания. «Фильмы, которые мы отобрали, очень разные — по языку, по интонации, по происхождению, по тому, как они устроены изнутри, — говорит Бебутов. — Но всех их объединяет одно: за каждым стоит художник, который не просто ищет форму, но хочет, чтобы его смыслы были услышаны. Мы убеждены, что по-настоящему живое кино рождается именно на этом пересечении — между творческой свободой и желанием найти отклик в зале».
Кинорынок авторского кино
В рамках третьего фестиваля «Новое движение» также пройдет Кинорынок авторского кино, где будут представлены девять перспективных проектов, находящихся на разных этапах производства — от девелопмента до постпродакшена.
В числе участников кинорынка — триллер Юрия Быкова «Вершина», полнометражный дебют Ольги Добромысловой «Снегурочка», мистическая драма Павла Седова «Элекстросон», подростковый хоррор Филиппа Коршунова «Правила дома», спортивная комедия Саши Громовой «Легенда без номера», мистическое драмеди Сергея Осипьяна «Самая легкая лодка в мире», параноидальный триллер Саши Мошковой «Гало», мелодрама Григория Калинина «80 ударов в минуту» и фильм Сергея Харченко «Ночной гость».
Презентации проектов пройдут в закрытом формате для представителей российских дистрибьюторских компаний, онлайн-платформ, продюсерских компаний, фестивалей и киностудий. В рамках кинорынка авторы смогут не только рассказать о своих картинах, но и получить обратную связь от профессионалов киноиндустрии и найти партнеров.
По словам куратора Кинорынка Ханны Мироненко, в программе представлены работы совершенно разных жанров, созданные кинематографистами с разным опытом — от дебютантов до авторов, не раз участвовавших в главных кинофестивалях страны.
Третий фестиваль молодого кино «Новое движение» пройдет в Великом Новгороде с 28 мая по 1 июня. Кино Mail выступает информационным партнером смотра.