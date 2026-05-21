Эксперт Дмитриев: киноиндустрия перестала тратить деньги на промо

Теперь она нацелена на вирусность, подчеркнул кинорежиссер
Домашний кинотеатр
Источник: Unsplash

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Современная киноиндустрия больше не тратит деньги на «мощные» и зрелищные трейлеры и их продвижение, она теперь нацелена на вирусность в социальных сетях. Таким мнением с ТАСС поделился кинорежиссер Филипп Дмитриев.

«Есть такая тенденция, и связана она с “расслоением” кино на высокобюджетные блокбастеры и недорогое кино, которое не требует окупаемости в сотни миллионов. Таким фильмам действительно достаточно нового подхода — рекламы в интернете в виде рилсов у известных блогеров. Хотя и блокбастеры этим сейчас тоже не пренебрегают и активно используют», — сказал Дмитриев в беседе с ТАСС.

Дмитриев — новосибирский кинорежиссер, переехавший в 2016 году в Москву. Участвовал в создании музыкального шоу «Биология» и «Квартирник у Маргулиса», мультсериала «Невский». В 2024 году выпустил детский полнометражный художественный фильм «Гостья из космоса».