Эксперт Дмитриев: киноиндустрия перестала тратить деньги на промо

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Современная киноиндустрия больше не тратит деньги на «мощные» и зрелищные трейлеры и их продвижение, она теперь нацелена на вирусность в социальных сетях. Таким мнением с ТАСС поделился кинорежиссер Филипп Дмитриев.
«Есть такая тенденция, и связана она с “расслоением” кино на высокобюджетные блокбастеры и недорогое кино, которое не требует окупаемости в сотни миллионов. Таким фильмам действительно достаточно нового подхода — рекламы в интернете в виде рилсов у известных блогеров. Хотя и блокбастеры этим сейчас тоже не пренебрегают и активно используют», — сказал Дмитриев в беседе с ТАСС.
Дмитриев — новосибирский кинорежиссер, переехавший в 2016 году в Москву. Участвовал в создании музыкального шоу «Биология» и «Квартирник у Маргулиса», мультсериала «Невский». В 2024 году выпустил детский полнометражный художественный фильм «Гостья из космоса».