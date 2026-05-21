Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Бондарчук рассказал о подготовке четвертой франшизы фильма «Лед»

Продюсер выступил на пленарной сессии «Новый образ Дальнего Востока: от контента к капиталу»

УЛАН-УДЭ, 21 мая. /ТАСС/. Четвертая часть спортивной и мелодраматической франшизы «Лед» находится в подготовительном периоде. Об этом сообщил продюсер Федор Бондарчук в ходе международного форума «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу».

«Поклонникам [франшизы “Лед”] скажу, что мы в производстве, находится в подготовительном периоде четвертая часть», — сказал Бондарчук, выступая на пленарной сессии «Новый образ Дальнего Востока: от контента к капиталу».

Международный форум «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» работает 21—23 мая в городе Улан-Удэ. Организаторами форума выступают Минвостокразвития России, КРДВ и Республика Бурятия, при поддержке ВЭБ.РФ.