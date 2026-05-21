Бондарчук рассказал о подготовке четвертой франшизы фильма «Лед»

УЛАН-УДЭ, 21 мая. /ТАСС/. Четвертая часть спортивной и мелодраматической франшизы «Лед» находится в подготовительном периоде. Об этом сообщил продюсер Федор Бондарчук в ходе международного форума «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу».
«Поклонникам [франшизы “Лед”] скажу, что мы в производстве, находится в подготовительном периоде четвертая часть», — сказал Бондарчук, выступая на пленарной сессии «Новый образ Дальнего Востока: от контента к капиталу».
