Бондарчук рассказал о подготовке четвертой франшизы фильма «Лед»

УЛАН-УДЭ, 21 мая. /ТАСС/. Четвертая часть спортивной и мелодраматической франшизы «Лед» находится в подготовительном периоде. Об этом сообщил продюсер Федор Бондарчук в ходе международного форума «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу».