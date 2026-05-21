Бондарчук назвал «свершившимся фактом» работу кинорибейтов на Дальнем Востоке

УЛАН-УДЭ, 21 мая. /ТАСС/. Актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук назвал «свершившимся фактом» работу рибейтов (механизма возврата части затрат на производство кино — прим. ТАСС) в сфере кинопроизводства на Дальнем Востоке. Такое мнение он высказал в ходе международного форума «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу».
«Индустрия, на самом деле у нас не такая уж и большая. Поэтому о том, где мы снимаем, как мы снимаем, что мы снимаем, знают практически все. Много лет тому назад все начали говорить о возможных рибейтах на разных территориях, в разных частях нашей прекрасной страны. Так вот, рибейты здесь работают», — сказал Бондарчук.
По его словам, с привлечением такого инструмента состоялись съемки франшизы «Лед», также сериалов «Челюскин. Первые» и «Обнальщик». «На всех этих проектах мы получали рибейты, и рибейты работают. Это классно, это здорово, это уже факт свершившийся. Конечно, об этом и в индустрии знают. В сегодняшнее время непростое, экономическое, когда и проекты сокращаются по разным причинам, и производство сокращается, любая экономия всегда важна», — отметил он.
Международный форум «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» работает