Актрису из «Клюквенного щербета» Дживелек задержали по делу о наркотиках

В Стамбуле правоохранители в ходе антинаркотического рейда задержали актрису сериала «Клюквенный щербет» Фезу Дживелек и популярного турецкого певца Мабеля Матиза.
Как сообщает телеканал NTV, среди задержанных также актриса сериала «Medcezir» и модель Серенай Сарыкая, актёр Онур Туна, певец Беркай и другие звёзды. Всего задержаны 14 человек.
Генпрокуратура стамбульского района Бакыркей заявила, что в ходе расследования получены улики в отношении подозреваемых в торговле, производстве и употреблении наркотиков. Жандармерии было поручено провести задержания, обыски, биологическую экспертизу и допрос 25 подозреваемых.