Риз Уизерспун и Райан Филипп воссоединились ради выпускного 22-летнего сына

Риз Уизерспун и Райан Филипп воссоединились в Нью-Йорке ради выпускного своего сына Дикона. Бывшие супруги, чей брак длился с 1999 по 2008 год, вместе позировали на праздничной фотосессии.
Поводом для семейного торжества стало успешное окончание 22-летним юношей престижной Школы искусств Тиш при Нью-Йоркском университете. Значимое событие объединило всю большую семью актрисы. Поддержать выпускника приехала его старшая сестра, 26-летняя Ава Филипп. Кроме того, поздравить Дикона пришел и второй бывший супруг Уизерспун — продюсер Джим Тот, который появился на церемонии вместе с их общим 13-летним сыном Теннесси.
После официальной части Дикон Филипп поделился серией кадров с выпускного в своих социальных сетях. «Выпускник колледжа», — подписал юноша снимки.
.