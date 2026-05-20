Риз Уизерспун и Райан Филипп воссоединились ради выпускного 22-летнего сына

Поводом для семейного торжества стало успешное окончание 22-летним юношей престижной Школы искусств Тиш при Нью-Йоркском университете. Значимое событие объединило всю большую семью актрисы. Поддержать выпускника приехала его старшая сестра, 26-летняя Ава Филипп. Кроме того, поздравить Дикона пришел и второй бывший супруг Уизерспун — продюсер Джим Тот, который появился на церемонии вместе с их общим 13-летним сыном Теннесси.