Друзья Гарри Стайлса бьют тревогу из-за его стремительной помолвки с Зои Кравиц

Близкие Гарри Стайлса настоятельно рекомендуют музыканту защитить свои активы перед предстоящей свадьбой с Зои Кравиц. Главная причина беспокойства друзей — стремительное развитие романа: пара объявила о помолвке всего через восемь месяцев после знакомства.
«Есть ощущение, что эти отношения очень быстро перешли в серьезную стадию, а это влечет за собой практические разговоры — в особенности о финансах и долгосрочной защите», — рассказал один из источников издания.
По мнению окружения, весомым аргументом в пользу заключения брачного соглашения является серьезная разница в доходах знаменитостей. Капитал Гарри Стайлса значительно превышает финансовые активы Зои Кравиц. Серьезность своих намерений и масштаб финансовых возможностей музыкант уже продемонстрировал, преподнеся невесте эксклюзивное помолвочное кольцо стоимостью около миллиона долларов. Инсайдеры подчеркивают, что в контексте столь внушительного дисбаланса сил юридическая защита имущества выглядит логичным и необходимым шагом для защиты интересов артиста.
Тем временем влюбленные полностью погружены в предсвадебные хлопоты. Пара планирует устроить сразу два роскошных торжества. Первая церемония пройдет в Лондоне, а вторая — в Нью-Йорке. Проведение праздника в США организовано специально для того, чтобы на нем смог лично присутствовать отец невесты, легендарный музыкант Ленни Кравиц.